Mercato: "Je suis heureux là où je suis", Gareth Bale répond à l’intérêt de Wrexham

Quelques jours après l’appel du pied de l’acteur Ryan Reynolds, propriétaire du Wrexham AFC, Gareth Bale affirme qu’il ne sortira pas de sa retraite pour rejoindre le champion de cinquième division anglaise.

Les supporters du Wrexham AFC vont devoir patienter avant de voir une star supplémentaire dans leur stade. Récent champion de cinquième division anglaise, le club appartient aux acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Le premier avait appelé Gareth Bale à sortir de sa retraite pour jouer dans son équipe, une proposition amusée gentiment refusée par le Gallois.

"Hey Gareth, jouons au golf, je ne passerai pas quatre heures à tenter de te convaincre de sortir de ta retraite pour une dernière saison magique", avait lancé McElhenney sur Twitter ces derniers jours. "Ça dépend du parcours", lui avait notamment répondu l’ancien attaquant du Real Madrid, sans répondre sérieusement à sa demande.

"Je profite juste de la vie de famille et je joue au golf"

"Non, je ne pense pas, sourit-il lors de la cérémonie des Sport Industry Awards au sujet de cet improbable retour. Je pense que je cherchais davantage une partie de golf gratuite avec Rob. Je suis sûr que nous aurons une conversation et que nous en blaguerons, mais je suis assez heureux là où je suis. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants, ma femme, du temps que j'ai tellement perdu au fil des années à m'engager dans le football. Je profite juste de la vie de famille et je joue au golf."

Interrogé sur son retrait du monde du football, il affirme que cela ne lui manque pas. "Je profite de mon temps libre, affirme-t-il. J'ai commencé jeune et j'ai senti que le moment était venu (d’arrêter). Nous avons laissé le football gallois dans une excellente situation et je suis sûr qu'il va continuer à se battre et à faire de bonnes choses."

Retraité depuis janvier dernier

Pour rappel, Gareth Bale a mis fin à sa carrière en janvier dernier, à 33 ans, après un passage de quelques mois au Los Angeles FC en MLS. Depuis, il a débuté une nouvelle aventure dans le golf, achevée sur une belle 16e place lors du tournoi PGA de l'AT&T Pebble Beach Pro-Am en Californie. Pendant ce temps, le Wrexham AFC continue de gravir les échelons et d’entretenir un feuilleton qui passionne toute l’Angleterre.