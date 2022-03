Football: relancé en Turquie, Balotelli affirme avoir le même "talent que Messi et Ronaldo"

Performant avec Adana Demirspor et rappelé par Roberto Mancini dans le cadre d’un stage avec la sélection italienne, Mario Balotelli connait une belle saison. Remis de ses précédents échecs, l’attaquant explique dans un entretien avec The Athletic, qu’il aurait pu avoir une carrière à la hauteur des plus grands comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

La carrière de Mario Balotelli a de quoi laisser les fans de football et du joueur sur leur faim. Promis à un grand avenir lors de ses débuts à l’Inter Milan, le buteur de 31 ans a finalement eu du mal à confirmer son talent. Après des expériences mitigées à Brescia et Monza en Italie, Balotelli a rejoint l’été dernier Adana Demirspor en Turquie. Un choix payant, en témoignent ses dix réalisations en championnat. Durant un entretien avec The Athletic, l’Italien explique qu’en termes de talent, il n’avait rien à envier à des joueurs qui ont su marquer l’histoire du ballon rond.

Il admet toutefois ne pas avoir fait les meilleurs choix pour avoir le même succès qu'eux: "Je suis sûr que j’ai le même talent que Messi et Ronaldo, mais j’ai laissé passer des opportunités. Je ne peux pas dire aujourd’hui que je suis aussi bon qu’eux car ils ont gagné des Ballons d’or. Mais si on parle de talent, de qualité pour jouer au football, je n’ai rien à leur envier."

Son départ de Manchester City? Son plus grand regret

Devant le talent aperçu du buteur, Manchester City casse sa tirelire en 2010 pour l’arracher à l’Inter Milan, en pensant tenir un des futurs meilleurs joueurs à son poste. Mais l’Italien a dû mal à confirmer les espoirs des Cityzens. Après deux ans et demi en Angleterre, Balotelli rejoint l'AC Milan afin de se relancer.

Un choix que l’ancien Marseillais confie regretter: "Ma plus grosse erreur a été de quitter City." Tout en affirmant qu’il aurait pu remporter le Ballon d’or chez les Skyblues "si j’avais eu la même mentalité que j’ai maintenant". À défaut de pouvoir remporter cette distinction, le buteur va retrouver les joies de la sélection italienne, à l’occasion d’un stage préparatoire à Florence prévu à la fin du mois de mars. L’occasion pour lui de montrer à Roberto Mancini, qu’il peut être un atout précieux, lors des barrages de la Coupe du monde 2022.