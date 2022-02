Fred regrette la vision court-termiste de Manchester United et son coach intérimaire Rangnick

À quelques heures du huitième de finale de Ligue des champions entre Manchester United et l’Atlético de Madrid en Espagne (21h sur RMC Sport), Fred a relevé la vision à court terme de sa direction. Notamment avec la venue pour six mois de l’entraîneur Ralf Rangnick.

En licenciant Ole Gunnar Solskjaer en cours de saison, les options de Manchester United pour le remplacer durablement n’était pas nombreuses. Si les noms de Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag sont souvent revenus sur la table, les dirigeants ont finalement choisi d’engager Ralf Rangnick afin d’assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison.

Une vision à court terme que regrette Fred. Auprès de TNT Sports Brésil, le milieu de terrain souligne que l’idée de vouloir gagner tout et ce le plus rapidement possible n’est pas la meilleure: "C’est un peu étrange. Je sais que dans le football, il est important d’obtenir des bons résultats dès que possible, mais il est également important d’avoir un plan à long terme."

"Tout tourne autour des objectifs à court terme"

D’ici quelques heures, les Reds Devils affronteront l’Atlético de Madrid dans le cadre de la phase aller des huitièmes de finale (à 21h sur RMC Sport). Peu convaincants dans le jeu en championnat, les Reds Devils ne partent pas vraiment dans la position de favori.

Interrogé sur la suite des évènements, le Brésilien ne semble lui-même pas savoir dans quelle direction son club va: "Je pense que c’est un peu mauvais pour nous de ne pas en avoir une (de vision à long terme), en ce moment tout tourne autour des objectifs à court terme. Nous ne savons pas comment cela va se passer après la fin de la saison." Au point que le joueur de 28 ans "ne pense pas" voir son équipe remporter la coupe aux grandes oreilles cette année.

Quatrièmes en championnat avec quatre unités d’avance sur West Ham et Arsenal, les Mancuniens ne sont pas encore certains de figurer en Ligue des champions la saison prochaine. La seule certitude pour le moment, c’est que Rangnick occupera un rôle de consultant pendant les deux prochaines années, à l’issue de la saison. À voir si le futur manager des Reds Devils réussira à rassurer Fred avec des plans à plus long terme.