Fulham: Mitrovic brise le pare-brise d'un coéquipier en ratant sa frappe à l'entraînement

Le buteur de Fulham Aleksandar Mitrovic raconte avoir été coupable d’un tir manqué à l’entraînement, qui a terminé directement dans le pare-brise de son coéquipier Tom Cairney. L’international serbe, visiblement ravi de sa bêtise, n’a pas exprimé de remords.

Aleksander Mitrovic connaît bien plus de réussite sur les terrains de Premier League qu'à l'entraînement. Auteur de trois buts en championnat depuis le début de saison, l’avant-centre de Fulham a connu un sacré raté non loin de Craven Cottage. Comme il le raconte dans l’émission de Sky Sports Soccer AM, la voiture d’un de ses partenaires a fait les frais d’une frappe totalement manquée, deux semaines plus tôt.

"Une très belle journée" pour Mitrovic, hilare

"J’ai raté mon tir et le ballon est passé au-dessus du filet. Il a cassé la vitre. J’étais si heureux que ça tombe sur cette voiture", raconte-t-il à propos de son tir qui a terminé dans le pare-brise de Tom Cairney. Avant d’expliquer, dans un éclat de rire, qu’il n’a pas remboursé le milieu de terrain et que "c’était une très belle journée".

Sur son compte Twitter, le malheureux automobiliste a ensuite publié une selfie de Mitrovic, pas plus désolé de son forfait, qui pose tout sourire devant le véhicule abîmé. "Il a envoyé cela dans la conversation de groupe, apprend-il. On dirait qu’il ne se sent vraiment pas coupable, vous ne pensez pas?"

Double buteur contre les Reds, sauveur contre Brentford

Qu’importe pour l’attaquant serbe, avant tout amusé par sa bêtise, qui connaît une entame de saison en boulet de canon. Double buteur dans le match nul contre Liverpool en ouverture (2-2), il a offert à Fulham le but de la victoire contre Brentford à la 90e minute samedi dernier (3-2). Cela valait bien une ou deux séances d’entraînement chaotiques.