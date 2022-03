Guerre en Ukraine: et maintenant, Chelsea pourrait être lâché par des sponsors

Le sponsor principal de Chelsea, "Three", a annoncé ce jeudi qu'il pourrait revoir son accord avec le club londonien, en raison du gel des actifs de Roman Abramovich.

Ce jeudi 10 mars est décidément une journée bien difficile pour Chelsea. Les Blues ont appris dans la matinée que le gouvernement britannique avait sanctionné Roman Abramovich. Le propriétaire russe cherche à vendre le club depuis le mercredi 2 mars, sous pression en raison de ses liens avec Vladimir Poutine en plein coeur de la guerre de la guerre en Ukraine.

C'est désormais chose faite : les actifs du milliardaire russe sont gelés, il ne peut plus toucher d'argent en lien avec ses activités à Chelsea. Les conséquences de cette décision sont nombreuses : la vente est suspendue, le club ne peut plus bénéficier de revenus sur la billetterie et le merchandising, le prochain mercato est compromis...

Une autre mauvaise nouvelle pourrait venir noircir encore plus le tableau. D'après le Daily Mail, le sponsor maillot des Blues, Three (une marque de télécommunications), a annoncé jeudi midi mettre son accord avec Chelsea "sous examen". Des pourparlers seraient en cours entre la marque et le club, annonce le média britannique. L'équipe du sud-ouest de Londres doit toucher 40 millions de livres sterling (47 millions d'euros) cette saison grâce au contrat le liant à Three.

Nike et Hyundai se posent des questions

Les autres sponsors du vainqueur sortant de la Ligue des champions, comme Nike, qui rapporte 55 millions de livres (65 millions d'euros) par saison à Chelsea, ainsi que Hyundai et Hublot (15 millions, soit 17 millions d'euros) réfléchiraient également à un éventuel désengagement.

Three et les autres sponsors voudraient éviter d'être associés à Roman Abramovich, oligarque russe accusé par le gouvernement britanique d'être lié à Vladimir Poutine et de bénéficier d'intérêts financiers grâce à sa relation avec le Kremlin.

Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé qu'il "ne peut y avoir de refuge pour ceux qui ont soutenu l'assaut vicieux de Poutine contre l'Ukraine." "Les sanctions d'aujourd'hui sont la dernière étape du soutien indéfectible du Royaume-Uni au peuple ukrainien. Nous serons impitoyables dans la poursuite de ceux qui permettent le meurtre de civils, la destruction d'hôpitaux et l'occupation illégale d'alliés souverains."