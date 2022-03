Guerre en Ukraine: "Je ne fais que pleurer", Zinchenko dévasté par la situation de son pays

Neuf jours après le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, le latéral ukrainien de Manchester City Oleksandr Zinchenko s’est longuement exprimé dans un entretien accordé à la BBC. "Je ne fais que pleurer", assure-t-il, tout en regrettant le silence de la majorité des footballeurs russes.

Oleksandr Zinchenko était apparu en larmes, avant le match entre Everton et Manchester City, le week-end dernier à Goodison Park. Ce samedi, la BBC diffuse un entretien avec le joueur ukrainien, qui évoque le conflit entre son pays et la Russie voisine, débuté il y a neuf jours. "Je ne fais que pleurer, explique le joueur en face de Gary Lineker. Cela fait une semaine, je peux prendre ma voiture pour aller au centre d’entraînement ou n’importe où ailleurs, et je ne fais que pleurer."

"Si ce n’était pas pour ma fille, ma famille, je serais là-bas, ajoute Zinchenko. Je suis tellement fier d’être ukrainien, et je le serai pour le reste de ma vie." Depuis le début de la guerre, il reçoit des dizaines de photos et de vidéos d’amis sur place qui lui témoignent de la situation dramatique. "Je peux vous montrer chaque ville de mon pays que les Russes ont détruit. (…) Les gens meurent de faim. Ils ne font que survivre, ils dorment sur le sol, dans des bunkers, ils ne peuvent pas vivre réellement."

"J’ai été surpris", à propos des joueurs russes

Zinchenko a donc de nouveau appelé au soutien de tous, assurant que chaque message faisait une petite différence, mais a regretté le silence de beaucoup de joueurs russes. "J’ai été surpris que personne, pas un d’entre eux, n’ait dit quelque chose. La plupart jouent en équipe nationale, ils ont beaucoup d’abonnés sur Instagram, Facebook, où que ce soit. (…) Je sais qu’ils ont peur. Mais peur de quoi ? Il ne va rien leur arriver. Ils peuvent au moins donner leur avis, mais ils ignorent le sujet. Je ne sais pas pourquoi."

Fedor Smolov, international russe, a toutefois publié sur les réseaux sociaux un message disant "Non à la guerre" il y a quelques jours. Mais il est un cas isolé. Alors Zinchenko insiste. "Moi, je joue pour Manchester City, j’ai 1,5 million d’abonnés sur Instagram et ma mission est de montrer la vérité au reste du monde, montrer ce qui ne va pas, actuellement en Ukraine."