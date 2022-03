Guerre en Ukraine: après la sortie de Dzyuba, Zinchenko publie un nouveau message d’opposition à la Russie

Via son compte Instagram, Oleksandr Zinchenko, le défenseur de Manchester City, a une nouvelle fois publié un message au sujet de la guerre en Ukraine. Dans ce qui peut s’apparenter à une réponse au capitaine de la sélection russe Artem Dzyuba, l’Ukrainien a relevé plusieurs points, notamment les sanctions contre les sportifs.

En compagnie de nombreux joueurs ukrainiens, Oleksandr Zinchenko a multiplié les messages sur les réseaux sociaux concernant la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Cette semaine, le capitaine de la sélection russe Artem Dzyuba a pris la parole. S’il condamne ce conflit, l’attaquant affirmait ne pas comprendre les sanctions contre les sportifs russes.

>> Guerre en Ukraine: les conséquences pour le sport en direct

Sur Instagram, le latéral de Manchester City a abordé ce point et explique que même s’il est regrettable d’en arriver là, le pays dirigé par Vladimir Poutine doit comprendre que les actes menés sur le sol ukrainien doivent être accompagnés de conséquences: "Pourquoi les joueurs ukrainiens réclament-ils des sanctions footballistiques contre le pays agresseur ? Voulons-nous vous priver de la possibilité de faire ce que vous aimez ? Non !"

"Nous utiliserons toutes les méthodes pour arrêter le pays agresseur dans ses positions d’occupant. Le mal doit être puni sur toutes les plateformes dont dispose la société." Rappelons que la Russie a été exclue de la Coupe du monde 2022. Une mesure prise par les instances de football non acceptée par la fédération russe qui va faire appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport.

Le rôle du sport dans ce conflit

En plus de ce point, Zinchenko a évoqué le fait d’utiliser le sport comme une arme politique. Un procédé dénoncé par Dzyuba, ne comprenant pas que la guerre explique le fait d’oublier que le football doit rester neutre.

À l'image du coach de West Ham David Moyes, le Citizen considère que la médiatisation du ballon rond dans le monde doit servir: "En effet, le sport ne doit pas faire partie de la campagne électorale, des rassemblements de partis (…) Mais le sport, comme tout autre domaine de la vie, ne peut rester à l’écart des questions de guerre, d’agression et de mort."

"Garder le silence est un crime"

Récemment, Vitali Mykolenko et Andriy Yarmolenko ont eu des mots durs envers les joueurs russes, en raison de leur silence concernant cette situation. Les deux ukrainiens ont été suivis dans leur initiative par Zinchenko, en affirmant que les principaux concernés doivent se servir de leur popularité, afin de dénoncer les agissements de leur pays: "Vous avez une audience de plusieurs millions de personnes dans les mains des footballeurs russes. Les gens vous aiment, ils vous soutiennent et écoutent vos paroles."

"Garder le silence est un crime. Je sais que dans votre pays, on punit la pensée de l’opposition, mais quand l’opposition devient la majorité, elle commence à être le gouvernement. Ainsi, toutes les personnes qui ne veulent pas de la mort et la haine dans le monde devraient le clamer haut et fort."