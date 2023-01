Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, est "officiellement" candidat au rachat de Manchester United

Jim Ratcliffe, propriétaire de l'OGC Nice à travers le géant de la chimie Ineos, veut racheter Manchester United. Le milliardaire britannique a annoncé être entré dans le processus de vente du club mancunien, lancé en novembre par la famille Glazer.

Jim Ratcliffe avance à visage découvert. Déjà propriétaire de l'OGC Nice à travers son groupe de pétrochimie Ineos, le milliardaire britannique a officiellement fait savoir qu'il est candidat au rachat de Manchester United. "Nous sommes officiellement inscrits dans le processus", a annoncé un porte-parole de l'homme d'affaires de 70 ans, cité ce mardi par The Times.

Manchester United est à vendre depuis novembre. La famille américaine Glazer, propriétaire depuis 2005, avait créé la surprise quelques heures seulement après avoir annoncé le départ de Cristiano Ronaldo. Le club affiche actuellement une valorisation à environ 3,5 milliards d'euros à la Bourse de New York, où il est côté. En privé, les Glazer auraient espoir de vendre pour plus de 5 milliards d'euros.

Les premières offres formelles sont attendues en février auprès de Raine Group, la banque d'affaires en charge de cette vente. Jim Ratcliffe est le premier acquéreur potentiel à se manifester publiquement dans ce dossier, qui devrait attiser les convoitises aux États-Unis, dans le Moyen-Orient et dans le reste de l'Asie.

L'intérêt pour la Premier League n'est pas nouveau

En août 2022, Jim Ratcliffe avait déjà exprimé publiquement son intérêt pour Manchester United. À l'époque, le club n'était pas encore officiellement en vente, mais les rumeurs allaient bon train. "Jim est assurément un acheteur potentiel", avait révélé le porte-parole du milliardaire, qui avait réitéré son souhait dans les mois suivants.

Le patron d'Ineos avait déjà tenté de racheter Chelsea avant de se concentrer sur Manchester United. Une offre avait été déposée lorsque Roman Abramovich était forcé de vendre le club londonien en raison des sanctions du Royaume-Uni prises contre les oligarques russes par rapport à la guerre en Ukraine. Mais la proposition était arrivée trop tard et le dossier de Todd Boehly avait été retenu.

Ineos a racheté l'OGC Nice en août 2019, après avoir acquis le FC Lausanne Sport en novembre 2017. Le géant de la chimie est aussi présent en Formule 1 (actionnaire de Mercedes) et en cyclisme, mais aussi dans le rugby, la voile et la course à pied. Cette branche sport d'Ineos sera dirigée à partir de février par Jean-Claude Blanc, qui était directeur général délégué du PSG depuis 2011.