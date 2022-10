Ratcliffe, propriétaire de Nice, confirme son intérêt pour le rachat de Manchester United

Le propriétaire de l'OGC Nice Jim Ratcliffe a bien essayé d’avancer ses pions pour le rachat de Manchester United. Mais la famille Glazer, qui détient le club depuis 2005, lui a fait savoir qu’il n’était "pas à vendre".

Après avoir échoué à s’offrir Chelsea en mai, le milliardaire anglais Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice et du géant de la pétrochimie Ineos, a essuyé un deuxième échec en Angleterre. Après avoir eu vent de l’information selon laquelle Manchester United souhaitait ouvrir son capital à un actionnaire minoritaire, Ratcliffe a sauté sur l’occasion d’approcher la famille Glazer, qui détient le club depuis plus d’une décennie (2005).

"Il est détenu par les six enfants du père (ndlr, Malcolm Glazer, décédé en 2009) et ils ne veulent pas vendre", a déclaré Jim Ratcliffe au Financial Times, à l’occasion d’une conférence que le quotidien organisait.

Un fan de United à l'origine

"J'ai rencontré Joel et Avram (ndlr, deux des cinq fils, les gestionnaires les plus impliqués dans la vie du club en tant que co-présidents) et ce sont les personnes les plus gentilles. Ce sont de vrais gentlemen. Si le club avait été en vente cet été, oui, nous aurions probablement tenté notre chance après l'affaire Chelsea. Mais nous ne pouvons pas rester assis à espérer qu'un jour Manchester United sera disponible."

Jim Ratcliffe n’a semble-t-il pas l’intention d’attendre indéfiniment qu’une ouverture se présente, mais il n’a pas non plus renoncé à investir dans le football anglais, et devrait donc continuer à prospecter. Déjà propriétaire de Nice et de Lausanne Sport, acteur majeur en voile, cyclisme et en Formule 1, Jim Ratcliffe souhaite que son empire sportif dispose d’un nouvel atout de poids en Premier League.

Dans une interview accordée à BBC Sport après le rejet de son offre de rachat pour Chelsea, Ratcliffe a déclaré qu'il était à l'origine un fan de United et qu'il avait "partagé sa loyauté" entre les deux clubs, Manchester et Chelsea. Sa fortune personnelle est estimée à 6,075 milliards de livres sterling par le Times.