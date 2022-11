Séisme en Angleterre, Manchester United officialise le départ de Cristiano Ronaldo

Quelques jours après son interview explosive et en pleine Coupe du monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo quitte Manchester United. Le club annonce avoir trouvé un accord pour une résiliation de contrat avec "effet immédiat".

L'issue du conflit était prévisible, le timing l'était moins. Pendant que le monde du football avait les yeux rivés sur Mexique-Pologne au Qatar, Manchester United a annoncé mardi soir le départ "avec effet immédiat" de Cristiano Ronaldo. Un "accord mutuel" a été trouvé pour la résiliation du contrat de l'attaquant portugais de 37 ans, en guerre ouverte avec le club depuis son interview explosive diffusée la semaine passée à la télévision britannique.

"Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir, écrit Manchester United dans son communiqué. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l'équipe sous la direction d'Erik ten Hag et sur le travail en commun pour obtenir des succès sur le terrain".

En pleine préparation du premier match du Portugal dans la Coupe du monde 2022 (jeudi 17h face au Ghana), Cristiano Ronaldo se retrouve donc libre sur le marché. Au mois de janvier, il pourra donc s'engager pour le club de son choix, sans aucune indemnité de transfert, s'il décide de poursuivre sa carrière.

