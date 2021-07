L'Angleterre pleure le décès de Paul Mariner, légende d'Ipswich

Vainqueur de la Cup et de la Coupe de l'UEFA avec Ipswich à la fin des années 70 et au début des années 80, l'ancien attaquant de l'Angleterre Paul Mariner est mort vendredi à l'âge de 68 ans.

L'ancien attaquant international anglais Paul Mariner, qui a joué un rôle essentiel lorsque Ipswich Town a remporté la Coupe d'Angleterre en 1978 et la Coupe de l'UEFA en 1981, est décédé vendredi à l'âge de 68 ans, a annoncé sa famille samedi. Mariner, qui a marqué lors de la finale aller de la Coupe de l'UEFA 1981 contre le club nerlandais l'AZ Alkmaar, luttait contre un cancer du cerveau.

Il avait été recruté à l'été 1976 par Bobby Robson, alors entraîneur d'Ipswich, un club où il est resté jusqu'en février 1984. "Nous avons le regret de vous informer que Paul est décédé paisiblement le 9 juillet, entouré de sa famille, après une brève bataille contre un cancer du cerveau", a déclaré sa famille dans un communiqué.

35 sélections avec les Three Lions

Ipswich, qui évolue désormais en League One (la D3 anglaise), a rendu hommage à son ancien buteur. "Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de la légende de la ville, Paul Mariner, à l'âge de 68 ans. Les pensées de tout le monde à #itfc sont avec la famille et les amis de Paul en ce triste moment", a déclaré le club dans un tweet. "Nous sommes tristes d'apprendre que Paul Mariner, qui a joué 35 fois pour les #ThreeLions , est décédé à l'âge de 68 ans", a tweeté l'équipe d'Angleterre. "Mariner a représenté l'Angleterre entre 1977 et 1985, marquant 13 buts. Nos pensées et notre sympathie vont à sa famille, ses amis et ses anciens clubs."

Le natif de Bolton avait participé à l'Euro 1980 et à la Coupe du monde 1982. Mariner a joué également à Arsenal entre 1984 et 1986 puis à Portsmouth jusqu'en 1988. Après sa retraite, il a été brièvement consultant à la radio et agent de joueurs avant de se tourner vers une carrière de technicien. Il a notamment entraîné Plymouth Argyle, le club de ses débuts, entre octobre 2009 et mai 2010.