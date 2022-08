La Fédération anglaise veut contrôler les changements des couleurs et de logo des clubs

L'Association anglaise de football a mise en place une règle vendredi dernier qui oblige les clubs à concerter leurs supporters avant des changements de couleurs et d'insignes.

Dans le but de protéger les traditions des clubs de football, la Fédération anglaise de football s'est donné vendredi dernier le pouvoir de bloquer les changements de couleurs et d'insignes des maillots de domicile qui sont impopulaires auprès des supporters.

La FA pourra prendre des mesures

Tout changement proposé doit désormais faire l'objet d'une consultation approfondie auprès des supporters, dont il est prouvé qu'ils possèdent des abonnements ou assistent à un certain nombre de matchs à domicile, a indiqué la FA dans un communiqué. "L'objectif de ces nouvelles règles est de placer les supporters au cœur du processus de décision concernant ces questions importantes relatives au patrimoine des clubs", a déclaré la FA, qui peut "prendre les mesures appropriées, comme ordonner à un club de revenir à un ancien écusson ou à une ancienne combinaison de couleurs de maillot."

Il y a dix ans, un bras de fer notoire entre un club et ses fans a vu Cardiff passer du maillot bleu au rouge pendant deux ans. Dans un cas similaire, la FA est intervenue en 2014 pour empêcher les propriétaires de Hull de rebaptiser l'équipe de première division de l'époque en Hull Tigers. La FA a déclaré que les nouvelles règles font suite à des discussions avec la Football Supporters Association et qu'elles s'appliqueront dans les cinq premières divisions du football masculin et dans deux niveaux du football féminin.

Un troisième maillot de United, test de ce dispositif

Récemment, c'est le troisième maillot de Manchester United qui avait posé soucis aux supporters des Red Devils. Le kit comporte un badge et un sponsor noircis et plusieurs bandes sur le torse, le reste étant d'un vert vif. Il a plus que déçu certains fans, qui ont plaisanté sur le fait qu'il pourrait être difficile de concourir en portant du vert, car il est de la même couleur que le terrain.

Un fan a notamment commenté : "Nous n'arrivons déjà pas à faire des passes, comment allons-nous faire si nous nous fondons dans la masse, c'est quoi ce bordel ?" Un deuxième fan a écrit : "La saison dernière, c'était le kit zèbre, maintenant le terrible kit baveux". Un autre fan de United a écrit : "Aussi embarrassant que la performance d'hier", en référence à la défaite de Manchester United contre Brighton lors de la première journée de championnat.