La mère biologique de Dele Alli réagit à l'interview choc de son fils, qui a révélé avoir été victime d'abus sexuels

Dans un court communiqué pour le média britannique The Sun , la mère biologique de Dele Alli a réagi à l'interview extrêmement émouvante de son fils, affirmant qu'elle n'avait aucune idée que le milieu de terrain d'Everton avait été victime d'attouchements dans son enfance.

Dans une interview très émouvante pour Overlap jeudi, Dele Alli a révélé qu'il avait été abusé sexuellement à l'âge de six ans par un ami de sa mère. Le témoignage du milieu d'Everton a ému sa mère biologique, avec qu'il n'a plus de contact. Dans un communiqué diffusé par The Sun, celle-ci explique qu'elle "ne savait pas" que son fils avait subi tout ça.

"Je suis vraiment désolée"

"Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer depuis que j'ai entendu mon fils décrire les abus qu'il a subis dans son enfance. Je n'avais aucune idée qu'il avait été victime d'attouchements", assure celle qui avait été déclaré comme "alcoolique" par son fils dans l'interview.

Elle a ajouté: "Je suis vraiment désolée. Cela me brise le cœur de penser que quelqu'un que j'ai autorisé à entrer chez moi a pu trahir ma confiance de la pire façon qui soit. Les mots me manquent pour dire à quel point je suis bouleversée de ne plus avoir de contact avec mon fils - et j'espère seulement avoir la chance de le revoir."

Adopté à l'âge de 12 ans

Dans l'émission "The Overlap", Dele Alli avait déclaré: "À l'âge de six ans, j'ai été abusé par l'ami de ma mère qui était souvent à la maison, car ma mère était alcoolique. J'ai été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline, puis j'ai été renvoyé. À sept ans, j'ai commencé à fumer, à huit ans, j'ai commencé à vendre de la drogue."

L'international anglais a été adopté à l'âge de 12 ans et a ensuite rejoint le centre de formation des Milton Keynes Dons, où il a intégré l'équipe première. Il a ensuite rejoint les Spurs, où il a connu la meilleure période de sa carrière professionnelle. Il est de retour à Everton après avoir été prêté au Besiktas et avoir passé six semaines en cure de désintoxication.