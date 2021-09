La plainte de Kanté contre son ex-agent d'image classée sans suite

Fin 2019, une enquête préliminaire avait été ouverte après une plainte déposée par N’Golo Kanté contre son ancien conseiller d'image, qui était notamment accusé "d'escroquerie" par le milieu de Chelsea et de l'équipe de France. Cette plainte a été retoquée, selon L'Equipe.

"J’estime que ma confiance a été abusée." C’était en novembre 2019. Dans une interview donnée à L’Equipe, N'Golo Kanté s’en prenait à son ancien agent d’image, Nouari Khiari, justifiant sa décision de porter plainte contre lui pour "escroquerie", "tentative d’escroquerie", "abus de confiance" et "exercice illégal de la profession d’agent sportif". Il lui reprochait d’avoir exercé une pression sur lui pour obtenir plus d’argent après la résiliation en 2017 d’un contrat qui les liait. Toujours selon Kanté, cet homme aurait cherché à intervenir dans la carrière sportive du milieu de terrain de Chelsea.

Une infraction "insuffisamment caractérisée"

"On avait trouvé un accord pour résilier le contrat, mais cette personne [est revenue dessus. En parallèle, elle tente de faire circuler des choses diffamatoires sur mon entourage ou auprès de mon entourage pour exercer une pression sur moi. J’ai donc pris des mesures pour me séparer d’elle le plus rapidement possible", avait expliqué l’international français. Après le dépôt de cette plainte, une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris. Elle avait été confiée à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA).

Selon les informations de L’Equipe, Kanté a finalement vu sa plainte classée sans suite par le parquet de Paris, en septembre 2020, l'infraction qu’il dénonçait étant "insuffisamment caractérisée". Nouari Khiari, qui a été entendu par les enquêteurs de la BRDA, l’a appris récemment. "J'ai été calomnié et ma réputation a été salie, a-t-il réagi auprès de L'Equipe. J'ai été accusé à tort mais je n'en veux pas à N'Golo qui, à mes yeux, a été manipulé. Dans cette affaire, il y a eu une instrumentalisation de la justice pénale et des médias pour tenter de détourner le débat et ne pas discuter du principal : le respect d'un contrat."

Cette affaire n’est toutefois pas totalement terminée. Les deux parties pourraient bientôt se retrouver devant le tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre du litige commercial qui les oppose.