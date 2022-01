La pollution plutôt que le covid: le foot anglais conseille aux joueurs d'utiliser leurs voitures plutôt que les cars

Pour lutter contre les risques de contagion face au variant Omicron, liée à la pandémie de Covid-19, la Premier League pourrait envisager une mesure drastique pour ses clubs.

Les footballeurs ont été invités à emprunter leur propre voiture pour se rendre aux matches, et non plus à monter à bord d’un moyen de transport collectif, lequel constituerait un terrain propice à la propagation du Covid-19, indique le Daily Mail.

L’EFL conseille à ses propres joueurs de se rendre aux matches avec leur propre véhicule, et la Premier League, qui a enregistré la semaine passée 72 nouveaux cas de Covid, pourrait en faire de même. Huddersfield, qui évolue cette saison en Championship, a débarqué à Burnley avec un convoi de voitures samedi, en FA Cup.

Le mois dernier, il est apparu que les clubs de l'EFL avaient reçu l'ordre de regrouper les joueurs dans les cars en fonction de leur statut Covid, dans le but d'empêcher Omicron de perturber le calendrier des rencontres, avec des zones distinctes pour les personnes doublement ou simplement vaccinées, et pour les personnes non vaccinées, rapporte encore le Daily Mail.

18 matches de Premier League ont été reportés ces dernières semaines

Les clubs de Premier League qui prennent l'avion pour se rendre à des matchs pourraient bientôt effectuer des tests avant l’embarquement qui précède le voyage retour, croit savoir le journal. Le club de Leicester a annoncé dimanche que son match de championnat de la 18e journée de Premier League, qui devait se disputer mardi, a été reporté une deuxième fois en raison d'un nombre insuffisant de joueurs disponibles.

La rencontre devait initialement se dérouler le 19 décembre mais elle avait été reportée en raison d'un trop grand nombre de joueurs atteint de Covid-19 chez les Foxes et reprogrammée ce mardi. Leicester n'avait plus que 8 joueurs de l'équipe première valides pour son 3e tour de Coupe d'Angleterre, dont il est le tenant du titre, samedi contre Watford.

Mais il avait tout de même réussi à se qualifier pour le tour suivant en l'emportant 4-1. La Premier League avait dû reporter 18 matches pour des raisons sanitaires ces dernières semaines. Compte tenu du nouveau report d'Everton-Leicester, cinq seulement ont déjà trouvé une date de repli pour le moment.