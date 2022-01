Le sport face au coronavirus: suivez toutes les infos en direct

Alors que Novak Djokovic est toujours retenu au Park Hotel par les autorités australiennes, Rafael Nadal était lui en conférence de presse. Avec un discours sans ambiguïté. "Je crois en la science et quand on me dit de me faire vacciner, je le fais. Le monde a assez souffert. S'il voulait, il jouerait ici en Australie sans problème. Il prend ses propores décisions. Bien sur, tout le monde est libre de ses choix, mais il y a des conséquences non?"