La Premier League va demander aux clubs comment améliorer le VAR

Visiblement consciente des incohérences liées au VAR, la Premier League va lancer une enquête auprès des clubs pour leur demander comment améliorer l'assistance vidéo à l'arbitrage.

A chaque match ou presque, ses polémiques voire son scandale. Censé apporter un peu de "justice" sur les terrains, le VAR ne cesse de diviser et de se faire remarquer par ses incohérences. C'est valable un peu partout, et notamment en Premier League, le plus médiatisé des grands championnats.

Visiblement conscientes de ce problème, les têtes pensantes du championnat anglais ont décidé d'agir: selon le Daily Mail et Sky Sports, la Premier League va lancer prochainement une sorte d'enquête, ou de consultation, auprès des 20 clubs pour tenter d'améliorer le système.

Un champ d'intervention élargi? Ou réduit?

Dirigeants, entraîneurs et capitaines seront invités à faire des remarques ou des propositions sur les situations de penalties, de cartons rouges ou de mains, et pourront même dire si selon eux, le VAR doit intervenir ou non. Reste évidemment à savoir si la PL tiendra compte des réflexions des acteurs et procèdera à de véritables changements...

Cette saison, l'assistance vidéo à l'arbitrage a été à l'origine de nombreuses controverses outre-Manche. Mercredi soir encore, après la victoire de Manchester City contre Southampton (5-2), Pep Guardiola a critiqué le VAR, qui n'a pas invité l'arbitre central à siffler penalty après une faute pourtant évidente d'Alex McCarthy sur Phil Foden.

"Jon Moss (l'arbitre central, ndlr) ne pouvait pas la voir, mais maintenant le VAR est là, a lancé le Catalan. Alors c'est incroyable que ce penalty n'ait pas été sifflé. Le VAR a été mis en place pour aider quand un arbitre ne voit pas quelque chose. Un arbitre peut totalement faire une erreur, et c'est pour cela qu'on a apporté la vidéo. Mais si on ne siffle toujours pas malgré la vidéo, je ne comprends plus... Peut-être qu'un jour ils nous expliqueront les règles."