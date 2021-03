Premier League: après le derby perdu, Manchester City et Mahrez cartonnent

Dans un match en avance comptant pour la 33e journée de Premier League, Manchester City a livré un festival offensif pour vaincre Southampton (5-2). Trois jours après le derby perdu, l'équipe de Pep Guardiola s'est relancée dans le sillage d'un Riyad Mahrez en réussite.

Manchester City a repris sa marche en avant. Battu lors du derby de Manchester dimanche dernier (2-0), le leader de Premier League a étrillé Southampton ce mercredi (5-2), dans une affiche en avance et comptant pour la 33e journée de championnat.

Le festival Mahrez

Après une entame un peu compliquée, Manchester City a marqué dès sa première occasion (15e) grâce à Kevin De Bruyne, finissant le travail avec l'aide de la transversale après une tentative de Phil Foden. Mais les Saints n'ont pas abdiqué et un coup de casque de Jannik Vestergaard sur corner, accroché par Aymeric Laporte, a permis à James Ward-Prowse d'égaliser sur penalty (25e).

Ward-Prowse a même eu l'occasion (34e) de donner l'avantage aux siens mais Southampton s'est tiré une balle dans le pied, avec une très mauvaise relance de Che Adams. Il n'en fallait pas plus à Riyad Mahrez pour envelopper un tir à l'extérieur de la surface et trouver la faille (40e). Discret en début de match, l'Algérien a accéléré avant la pause. En prenant appui sur De Bruyne, Mahrez a éliminé deux défenseurs dans la surface avant de frapper. Si sa tentative a été repoussée par le poteau, İlkay Gündoğan n'a eu plus qu'à pousser au fond des filets pour le troisième but (47+3e).

14 points d'avance sur Manchester United

Qu'à cela ne tienne, Riyad Mahrez n'a eu besoin de personne pour inscrire son doublé (55e). Servi par Foden dans la surface, l'attaquant cityzen a donné le tournis à quatre défenseurs pour se retourner et décocher une frappe. La mauvaise relance d'Ederson, amenant au deuxième but des Saints grâce à l'opportunisme d'Adams (57e) n'a pas changé le cours du match. Kevin De Bruyne a parachevé le festinal offensif du soir (59e), en glissant au passage un petit pont à Jan Bednarek.

Avec ce nouveau succès, Manchester City conforte sa place de leader de Premier League avec 14 unités d'avance sur Manchester United, mais avec une journée d'avance. La suite du programme amène les joueurs de Pep Guardiola sur la pelouse de Fulham samedi en championnat, avant le huitième retour de Ligue des champions mardi prochain face au Borussia Mönchengladbach. Les Cityzens avaient obtenu la victoire à l'aller (2-0) et peuvent envisager sereinement la suite.