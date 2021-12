Le Covid perturbe encore la Premier League, Arsenal-Wolverhampton reporté

En raison de cas de Covid dans l’effectif de Wolverhampton, la rencontre opposant les Wolves aux Gunners, prévue ce mardi à 13h30, a été reporté à une date ultérieure. Leur match face à Watford avait déjà reporté.

Le Covid continue de perturber la fête en Premier League. Une nouvelle rencontre a en effet été reportée ce dimanche soir. Wolverhampton, déjà privé de Boxing Day après le report de son affiche face à Watford, voit son match face à Arsenal prévu mardi (13h30) être décalé à une date ultérieure. Les Wolves confirment la présence de plusieurs cas positifs dans leurs rangs, qui les privent donc de déplacement à l'Emirates Stadium.

Les Wolves n'ont pas assez de joueurs opérationnels

"Le conseil d'administration de la Premier League a accepté la demande de report car les Wolves n'ont pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but) en raison d'un certain nombre de cas de Covid-19 et de blessures au club", indique le communiqué de la Premier League.

Le Boxing Day avait déjà été amputé de deux autres rencontres ce dimanche, à savoir Liverpool-Leeds et Burnley-Everton. La Premier League a également annoncé dernièrement le report de Leeds-Aston Villa, également prévu ce mardi. Seules quatre rencontres restent donc programmées ce jour. Avant cela, Newcastle doit accueillir Manchester United, ce lundi soir. Si tout se passe bien.