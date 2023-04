Angleterre: le club de l’acteur américain Ryan Reynolds bien parti pour monter en D4

Le club gallois de Wrexham, appartenant à l'acteur américain Ryan Reynolds, a remporté le choc de D5 anglaise contre Notts County ce lundi. Wrexham AFC se rapproche d'une montée en quatrième division.

Contrairement au club fictif de l’AFC Richmond de Ted Lasso, Wrexham n’évolue pas encore en Premier League. Mais le club gallois appartenant au célèbre acteur Ryan Reynolds depuis 2020 s’en est (un peu) rapproché ce lundi en gagnant le choc entre les deux équipes en tête de la National League (D5).

Sous les yeux de ses deux copropriétaires Ryan Reynolds et Rob McElhenney, lui aussi acteur, le Wrexham AFC a remporté une victoire ô combien importante contre Notts County (3-2) lors de la 43e journée (3-2).

Un match fou avec un but d’un ancien Lensois

Grâce à ce succès obtenu à domicile, les Red Dragons (les Dragons rouges) ont conforté leur place de leader en cinquième division anglaise. Surtout, cette victoire offre à Wrexham trois longueurs d’avance sur le perdant du jour. A égalité au coup d’envoi avec 100 points et seulement trois buts de différence, les deux premiers du classement de la National League se sont livrés une énorme bataille.

L’ancien Lensois John Bostock, meilleur joueur de L2 en 2017, a donné l’avantage aux visiteurs en marquant dans les derniers instants de la première période. Mais l’un des héros locaux, Paul Mullin, a égalisé au retour des vestiaires. Pour sa 400e apparition en carrière, le buteur de 28 ans a marqué son 35e but de la saison en championnat. Son coéquipier Jacob Mendy a brièvement donné l’avantage à Wrexham avant de voir Kyle Cameron marquer pour Notts County à l’entame du dernier quart d’heure.

Foster l’autre héros du jour rapproche Wrexham de la montée

Bien servi par Paul Mullin, Elliot Lee a ensuite redonné l’avantage aux Red Dragons dans une rencontre qui devrait bel et bien constituer un tournant de la saison. Mais la fin du match a encore réservé des instants fous. Arrivé fin mars à Wrexham, à l’initiative de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, Ben Foster a fait parler toute son expérience pour sécuriser la victoire de son équipe.

A 40 ans, l’ex-international anglais aux 8 sélections est sorti de sa retraite (ou d’une pause entamée en juillet dernier) pour relever le défi à Wrexham. Et cela a payé ce lundi pour son quatrième match avec sa nouvelle équipe puisque l’Anglais a sorti un penalty dans le temps additionnel et a ainsi offert un précieux succès aux siens.

Assuré de finir dans les deux premiers du classement, Wrexham jouera a minima les demi-finales d’accession en quatrième division.

Mais avec la victoire acquise ce lundi pourrait offrir une promotion directe à la formation galloise. Désormais leader avec trois points d’avance (et un match en plus à jouer à trois journées de la fin de la saison, Wrexham semble bien parti pour la montée en League Two (D4).

Ryan Reynolds: "Je ne sais pas si j’ai encore mon cœur"

Sous contrat jusqu’à la fin de saison avec le club gallois, Ben Foster pourrait bien être tenté de prolonger l’aventure un peu plus longtemps. Pour le plus grand plaisir de Ryan Reynolds, qui prévoit de le serrer si fort dans ses bras qu’il pourrait "lui casser quelques côtes" pour le féliciter, et des supporters…toujours (un peu) plus proches de la Premier League. Très impliqué dans le quotidien de son club, l’interprète du super-héros Deadpool s’est même lancé dans les interviews d’après-match.

"Je ne sais pas si j’ai encore mon cœur. Je pense que j’ai utilisé tous les battements que j’avais en réserve pendant ce match. C’était comme rien de ce que j’avais vu auparavant, a réagi le copropriétaire américain au micro de BT Sport après la rencontre. […] Je suis clairement fasciné, c’est troublant à quel point je suis fasciné… (par le club) je ne sais sincèrement pas quoi dire, j’en perds mes mots."

Et d’enchaîner avec une comparaison sur Hollywood: "C’est dingue qu’il n’y ait qu’une seule équipe à monter directement. Si c’était différent, et je pense que cela devrait l’être, ces deux clubs auraient célébré ensemble la montée parce que ce qu’ils ont fait c’est d’une dramaturgie jamais vue dans un film. C’est quelque chose dont les gens parleront pendant des années. C’est tellement d’attention pour la National League, c’est incroyablement spécial. […] Je suis habitué à travailler sous une pression extrême mais d’habitude je peux y faire quelque chose, j’ai un certain contrôle dessus. Ici je ne suis rien, je peux seulement regarder et espérer comme n’importe qui d’autre."