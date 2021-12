League Cup: Klopp et Conte plaident pour des demi-finales en un seul match

Qualifiés pour les demi-finales de League Cup respectivement avec Liverpool et Tottenham, Jürgen Klopp et Antonio Conte militent pour que les demi-finales se déroulent sur un match unique, et non au format aller-retour comme cela est prévu. Le changement, demandé en raison du calendrier compliqué en raison du contexte sanitaire, avait été effectué la saison dernière.

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, et son homologue de Tottenham, Antonio Conte, ont plaidé pour une réduction à un match des demi-finales aller-retour de la League Cup (Coupe de la Ligue anglaise), prévues début janvier, afin de désengorger le calendrier.



Les Spurs, septièmes de la Premier League, disposent de trois matches de retard en raison de reports liés aux mauvaises conditions météorologiques et à l'épidémie de coronavirus au sein de l'effectif. Liverpool, deuxième du championnat, a également affecté par quatre cas positifs au Covid-19 la semaine dernière.



Six des dix matchs de Premier League prévus le week-end dernier ont été annulés et d'autres reports sont attendus, les instances ayant décidé de poursuivre le championnat anglais malgré le nombre record de cas positifs en Grande-Bretagne.

Un aménagement déjà effectué la saison dernière

Les Reds doivent affronter Arsenal en demi-finale, tandis que Tottenham va batailler avec le tenant du titre de la Ligue des champions, Chelsea, l'ancien club de Conte. "Je pense que ce serait mieux de disputer un seul match, mais ce que je dis n'est pas trop important", a déclaré le technicien allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, pas opposé à l'idée d'aller défier Arsenal à l'Emirates Stadium.

Son capitaine, Jordan Henderson, s'était inquiété mercredi que "personne ne prenne au sérieux le bien-être des joueurs", dans un contexte de préoccupations lancinantes sur le nombre de matches imposés aux équipes.



"Ce serait mieux de disputer un match au lieu de deux, en particulier dans le contexte actuel, mais nous respectons les règles", a réagi l'entraîneur italien de Tottenham, Antonio Conte. L'année dernière, les demi-finales de la Coupe de la ligue anglaise avaient été réduites à une seule rencontre en raison de la pandémie.