League Cup: Manchester City éliminé, un joli but pour Origi avec Liverpool

Après quatre trophées de suite, Manchester City a fini par céder en League Cup, en étant battu aux tirs au but par West Ham, au stade des huitièmes de finale, mercredi (0-0, 5-3 t.a.b). Liverpool s’est lui qualifié, notamment grâce à Divock Origi.

Avec 65% de possession de balle et 25 tirs, dont 7 cadrés contre respectivement 7 et 2 pour son adversaire, Manchester City peut s'en vouloir, mais il est tombé contre une équipe de West Ham qui était déjà aller chercher sa qualification à Old Trafford, contre Manchester United (1-0) au tour précédent.

Phil Foden a manqué sa tentative lors des tirs au but face à Alphonse Areola. Côté Hammers, Noble, Bowen, Dawson, Cresswell et Benrahma ont réussi leurs tentatives.

Tottenham et Leicester dans la douleur

De son côté, Liverpool, avec une équipe remaniée, s’est qualifiée aux dépens de Preston North End, formation de Championship (2-0). Takumi Minamino et Divock Origi ont scoré pour les Reds. Avec un joli but en talonnade de l’ancien Lillois.

Tottenham s’est lui qualifié en s’imposant à Burnley (1-0) sur un but de Lucas Moura, alors que Leicester s’en est sorti aux tirs au but contre Brighton (2-2), avec des buts Barnes et Lookman contre des réalisations de Webster et Mwepu pour les Seagulls.