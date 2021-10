Un supporter belge de Manchester City frappé et laissé pour mort après le match à Bruges

Un supporter belge de Manchester City a été violemment agressé après le match de Ligue des champions entre le Bruges et le club anglais (1-5), mardi. Il a été laissé pour mort sur une aire d’autoroute.

La violence s’est invitée de manière dramatique en marge d’un match de football, mardi. Un supporter belge de Manchester City a été violemment agressé par des hommes - présentés comme soutenant le Club Bruges - à l’issue de la rencontre entre les deux équipes (1-5 pour les Anglais), sur une aire d’autoroute à proximité de Drongen.

La victime, âgée de 63 ans et prénommée Guido, faisait partie du groupe de supporters belges des Citizens, baptisé Blue Moon Belgium, se réunissant pour suivre les matchs du club anglais. La visite des coéquipiers de Kevin De Bruyne en Belgique était l’occasion parfaite d’effectuer le court déplacement. Le fils de la victime, également président du groupe, a raconté l’agression dans le quotidien Het Laatste Nieuws.

Un coup de poing pour une écharpe

"Après le match, nous nous sommes arrêtés sur le parking le long de la E40 à Drongen, situe-t-il. Alors que nous nous apprêtions à reprendre la route, mon père était toujours dehors à attendre deux amis. Là, un supporter du Club (Bruges) s'est approché de lui et lui a tiré son écharpe autour du cou. Quand mon père a demandé qu'on lui rende son écharpe, il a reçu un coup violent à la tête, avant que les agresseurs ne s’enfuient et ne laissent mon père pour mort."

Selon le quotidien belge, Guido se trouve à l'hôpital et lutte pour survivre. Le groupe a publié un message sur son compte Facebook en déplorant "ces violences insensées" et en réclamant que "les auteurs soient retrouvés et punis". "Nous sommes allés partout en Angleterre et dans le reste de l'Europe, sans jamais rencontrer d'agressivité, poursuit le message. Nous venons en Belgique une fois et un homme est laissé pour mort."