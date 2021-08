Leeds: Bielsa a trouvé un accord pour prolonger

Marcelo Bielsa va bien disputer une quatrième saison sur le banc de Leeds. Le coach argentin a annoncé ce jeudi avoir trouvé un accord avec le club de Premier League, avec lequel il devrait s’engager pour une année supplémentaire.

Sa glacière va rester à Ellan Road. Pour quelques temps au moins. Marcelo Bielsa a trouvé un accord avec Leeds afin de poursuivre leur aventure commune, entamée à l’été 2018. Le coach argentin l’a annoncé lui-même, ce jeudi en conférence de presse, en expliquant que sa situation était "résolue". Comme à son habitude, El Loco devrait s’engager pour une année supplémentaire. Jusqu’à la fin de la saison. Même s’il n’a pas encore confirmé la durée de son nouveau bail. En attendant les détails de l’accord, l’ancien entraîneur de l’OM a exprimé sa satisfaction d’être à la tête des Whites.

"C’est un club extraordinaire. Ce n’est pas souvent qu’un club consacre autant d’investissements à l’amélioration de ses infrastructures d’entraînement", s’est-t-il félicité. Leeds a également investi lors du mercato ces dernières semaines avec le transfert définitif de Jack Harrison (Manchester City), le recrutement de Junior Firpo (Barça) et des jeunes Amari Miller (Birmingham), Lewis Bate (Chelsea), Kristoffer Klaesson (Valerenga) et Sean McGurk (Wigan). "Je suis satisfait du groupe avec lequel je travaille", a commenté le technicien de 66 ans. De quoi envisager un bon parcours en Premier League, après la 9e place de la saison passée.

La plus longue aventure en club de sa carrière

Arrivé il y a quatre ans, alors que le club était en Championship (deuxième division), Bielsa a conquis le cœur des supporters avec sa personnalité unique et le jeu spectaculaire proposé par son équipe sur le terrain. Avec cette quatrième saison à venir, la deuxième dans l'élite anglaise, il s’agira de la mission en club la plus longue de sa carrière d’entraîneur (il était également resté quatre ans à la tête de l’équipe du Chili, entre 2007 et 2011).