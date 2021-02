Leeds: Bielsa pourrait prolonger avant la fin de la saison

En fin de contrat en juin, Marcelo Bielsa pourrait faire une entorse à son fonctionnement habituel et prolonger très prochainement à Leeds. C'est en tout cas la volonté du club anglais.

C'est déjà son record de longévité dans un club, et il pourrait l'améliorer. Entraîneur de Leeds depuis l'été 2018, Marcelo Bielsa sera en fin de contrat en juin prochain. Mais le club de Premier League a très envie de faire prolonger le technicien argentin qui, contrairement à ses habitudes, s'est dit prêt - s'il le faut - à régler la question de son avenir avant la fin de la saison.

"Si le club veut une réponse avant la fin de la saison, je lui répondrai avant la fin de la saison", a indiqué Bielsa lundi. En faisant comprendre à son auditoire qu'il se sent plutôt bien chez les Whites. "Je n'ai pas l'intention d'étudier une autre option tant que mon travail à Leeds n'est pas achevé", a-t-il assuré.

"On pourrait croire que le club a davantage l'envie que je reste, que moi-même. Mais ce n'est pas le cas."

Et de clarifier sa position: "La situation pourrait laisser penser que le président m'offre une prolongation et que je la reporte. On pourrait dès lors croire que le club a davantage l'envie que je reste, que moi-même. Mais ce n'est pas le cas. (...) C'est pourquoi si la direction me demande une réponse rapide, je la lui donnerai."

Dans l'idéal, l'entraîneur aimerait toutefois attendre la fin du championnat pour se pencher sur le dossier. "Quand il vous reste un tiers de la saison à jouer, il peut encore se passer des choses qui pourraient altérer votre jugement, note-t-il. Il faut garder ça en tête, c'est ma manière de raisonner."

Au sortir d'une expérience aussi courte que douloureuse à Lille, Marcelo Bielsa a fait depuis bientôt trois ans à Leeds un travail salué par la plupart des observateurs. Après avoir emmené le club en playoffs de Championship en 2018-2019, il a conduit en 2019-2020 Leeds vers le titre en D2, et donc vers l'accession en Premier League pour la première fois depuis 2004. Pour son retour dans l'élite, avec un effectif assez limité, le LUFC est actuellement 12e, avec dix points d'avance sur la zone rouge.