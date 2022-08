Leeds: blessé, Rodrigo a quitté le terrain sous oxygène

Rodrigo (31 ans), attaquant de Leeds, est sorti du terrain sous oxygène après s’être démis l’épaule en plein match, mardi lors du match nul face à Everton (1-1).

Le bon début de saison de Rodrigo avec Leeds (4 buts lors des 4 premiers matchs de Premier League) a connu un douloureux coup d’arrêt, mardi lors de la 5e journée. L’attaquant espagnol s’est démis l’épaule gauche après un duel plutôt anodin avec le gardien d’Everton Jordan Pickford, lors du match nul entre les deux équipes (1-1). Pris en charge par le staff médical, le joueur a quitté le terrain le bras en écharpe et sous assistance respiratoire pour calmer la douleur. Un coup dur pour le joueur et son équipe puisqu’il s’était montré le plus remuant en début de rencontre.

Le duel entre Jordan Pickford et Rodrigo © Youtube Leeds

Rodrigo © ICON Sport

Son entraîneur Jesse Marsch ne s’est pas prononcé sur la gravité de sa blessure. "Il s'est disloqué l'épaule, la question est donc de connaître les dégâts ont été causés lors de cette action. Parfois, cela peut prendre une semaine, parfois cela peut prendre deux mois selon les dégâts. Il se sent mieux, ce qui est bon signe mais nous avons besoin d'un scanner."

La blessure de l’attaquant pourrait pousser le club à s’activer pour un renfort dans les dernières heures du mercato même si Marsch a assuré que cela ne remettait "pas tellement" en cause les plans du club sur le marché. "C'est (recruter un attaquant, ndlr) évidemment notre objectif depuis le début de l'été, a-t-il rappelé. Nous avons été actifs et nous essayons tout ce que nous pouvons et nous verrons comment cela se passera ici au cours des prochaines 24 heures environ."



L’entraîneur a confirmé son intérêt pour le joueur de Wolverhampton Hwang Hee-chan, qui a joué avec Marsch pendant ses passages à Leipzig et Salzbourg. "Je connais très bien Hee-chan, a confirmé l’Américain. J'aime Hee-chan, il connaît notre football. Il est sur notre liste, je peux vous le dire. Nous essayons de trouver des moyens de continuer à améliorer notre équipe, mais nous avons également fait un excellent travail et vous pouvez voir que nous avons une bonne équipe."