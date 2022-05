Leeds: la photo dingue de Raphinha avec les fans pour fêter le maintien

Leeds a arraché son maintien en Premier League à la dernière journée, dimanche en s’imposant sur le terrain de Brentford (1-2). Raphinha a célébré cette issue incroyable torse nu au milieu des supporters.

La photo ressemble à une peinture. Raphinha (25 ans) torse nu au milieu des fans extatiques. L’ailier de Leeds a fêté le maintien acquis par son équipe à la dernière journée en se rendant dans le parcage visiteurs où avaient pris place les supporters de son équipe. Après avoir offert son maillot, l’ancien Rennais a agité un drapeau brésilien pendant de longues minutes comme une libération après une saison très galère. Elle s’est achevée par un succès à la dernière seconde sur le terrain de Brentford (1-2) alors que Burnley s’est incliné dans le même temps face à Newcastle (1-2). Les Clarets ont ainsi pris la dernière place vers l’étage inférieur en compagnie de Watford et Norwich.

Raphinha avec les supporters de Leeds © ICON Sport

Il a traversé le terrain à genoux

Raphinha s’est aussi distingué lors de l’après-match en traversant tout le terrain à genou avant de se prosterner dans la surface adverse. Une manière, pour certains, de se montrer reconnaissant après que ses prières (de maintien?) ont été exaucées.

Leeds enchainera donc une troisième saison consécutive en Premier League. Celle-ci fut notamment marquée par l’éviction de Marcelo Bielsa de son poste d’entraîneur en février. L’Américain Jesse Marsch l’a remplacé et mené à bien la mission maintien. La communion de Raphinha avec les supporters est perçue par certains comme un geste d’adieu. L’ancien Rennais, qui a rejoint le club en 2020 en provenance de Rennes contre 19 millions d’euros, est en effet l’une des cibles prioritaires du FC Barcelone, en cas de départ d’Ousmane Dembélé.

L’international brésilien (7 sélections) a signé deux saisons très complètes avec Leeds. Il a inscrit six buts et délivré neuf passes décisives en 2019-2020. Cette saison, il a marqué onze buts et offert trois passes décisives en 35 matchs de Premier League.