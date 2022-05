Premier League: les images de transe côté Leeds après le maintien arraché à Brentford

Au terme de sa victoire sur Brentford, Leeds a officiellement décroché son maintien ce dimanche en Premier League, au détriment de Burnley. Une délivrance pour les Peacocks, qui ont pu fêter la bonne nouvelle comme il se doit.

Une joie à la hauteur du soulagement. Relégable avant la 38e et dernière journée de Premier League, Leeds United a finalement obtenu son maintien en championnat, un an après avoir retrouvé l’élite du football anglais, à la faveur d’un succès à Brentford (2-1) et d'un revers de Burnley, relégué. Les Peacocks ont pu se lâcher au coup de sifflet final, venu refermer une saison éprouvante.

Le but libérateur d'Harrison

Jesse Marsh n’a pas attendu la fin du match avant de se retrouver à terre. L’entraîneur américain a célébré le maintien de son équipe dans le temps additionnel, au moment où Jack Harrison a mis fin au suspense d’une frappe sèche en dehors de la surface, permettant aux siens de prendre trois points alors qu’un seul suffisait pour rester devant Burnley, battu par Newcastle dans le même temps (1-2).

Le coach, le staff, le président et mêmes les joueurs blessés de Leeds ont pu définitivement laisser éclater leur joie quelques secondes plus tard, au moment des trois coups de sifflet de l’arbitre. Ils se sont précipités vers leurs joueurs et tout le monde s’est tombé dans les bras. Avant de rejoindre le kop présent au Brentford Community Stadium pour un joli moment de partage.

Raphinha monte en tribunes

Premier buteur du match, l’ancien rennais Raphinha s’est alors dirigé vers la tribune des visiteurs et a célébré le maintien au milieu de ses supporters, avant de traverser la pelouse... à genoux. S’il n’y a cette fois pas eu d’envahissement de terrain, les chants se sont poursuivis pendant de longues minutes entre le public et leurs joueurs, qui ont poursuivi la fête dans les vestiaires.

Pour rappel, Leeds s’est séparé de Marcelo Bielsa en février dernier, au cœur d’une saison délicate et alors que le club était déjà en mauvaise posture. ‘El Loco’ était parvenu en 2020 à faire remonter l’équipe en Premier League pour la première fois depuis 15 ans. Sa première saison avait été une franche réussite, avec du beau jeu récompensé par une 9e place finale. Au terme d’un exercice beaucoup plus chaotique, le dénouement est tout aussi savoureux pour les White, qui disputeront bien une troisième saison de rang dans l’élite.