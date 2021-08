Les plaintes d'Arteta sur le non report de Brentford-Arsenal... perdu par les Gunners

Une semaine après la triste défaite d'Arsenal contre le promu Brentford lors de la première journée de Premier League (2-0), Mikel Arteta n'a pas digéré que la rencontre soit maintenue. Selon l'entraîneur des Gunners, les forfaits d'Aubameyang, de Lacazette et de Runnarsson après leur test positif au Covid-19 auraient dû entraîner le report du match.

Une semaine est passée depuis le naufrage d'Arsenal sur la pelouse de Brentfort, promu en Premier League (2-0). Mais la défaite n'a toujours pas été digérée par l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta. Ce vendredi, en conférence de presse, le coach espagnol a regretté le maintien de la rencontre. Pour lui, les forfaits d'Aubameyang, de Lacazette et de Runnarsson pour cause de test positif au Covid-19 auraient dû entraîner le report de la rencontre.

"J'ai été surpris, mais les réglements ou les décideur ont estimé que la meilleure chose à faire était de jouer", a pesté Mikel Arteta devant les journalistes, dans des propos notamment rapportés par la BBC. Avant d'affirmer que le club avait explicitement demandé à la Premier League le report du match : "C'est ce que nous devions faire, via le club, via le médecin du club également. Il a expliqué la situation, comment elle s'est développée et le risque que nous considérions."

Arteta : "Une formation d'Arsenal sans précédent"

Mais les Gunners n'ont pas été entendus et ont dû affronter le promu Brentford sans deux de leurs joueurs majeurs en attaque. "Nous avons eu 48 heures incroyables avant le match, ce qui a créé une grande incertitude", a ajouté l'entraîneur d'Arsenal en conférence de presse. "C'était probablement une formation d'Arsenal sans précédent." Pour rappel, le réglèment de la Premier League ne stipule aucun seuil de cas positif pour reporter une rencontre. Le club doit d'abord en faire la demande puis s'en remettre à la décision de la PL.

Après ces débuts cauchemardesques, les Gunners vont vite devoir se remettre la tête à l'endroit. Dimanche (à 17h30 sur RMC Sport 1), les hommes de Mikel Arteta accueilleront Chelsea à l'Emirates pour un derby qui s'annonce déjà bouillant. Ce sera probablement sans Alexandre Lacazette, qui n'a toujours pas fait son retour à l'entraînement après son test positif au coronavirus, mais peut-être avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui a retrouvé ses coéquipiers cette semaine.

