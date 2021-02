Liverpool: Alisson ne pourra pas assister aux obsèques de son père au Brésil

Le gardien de Liverpool Alisson Becker ne pourra pas se rendre au Brésil pour assister aux funérailles de son père, décédé d'une noyade mercredi, en raison des contraintes sanitaires liées au Covid-19.

Alors qu’il a appris le décès accidentel de son père mercredi, Alisson Becker a découvert qu’il ne pourrait pas assister à ses funérailles, qui se dérouleront au Brésil. Selon le Daily Mail, le gardien de Liverpool a dû prendre cette décision en raison des contraintes liées à la crise sanitaire et aux différentes quarantaines qui sont imposées selon les pays. De plus, sa femme Natalia est enceinte de 28 semaines.

Les circonstances du drame restent floues

José Agostinho Becker, 57 ans, papa du portier des Reds et de Muriel, gardien de but de Fluminense, a été retrouvé mort mercredi, victime d’une noyade à proximité d’un barrage dans sa propriété de Lavras do Sul, à 320 km de Porto Alegre. L’accident s’est produit vers 17 heures et son corps a été retrouvé par un ami de la famille vers minuit. Aucun acte criminel n'a été suspecté.

Deux jours après l’accident, les circonstances du drame restent floues. Selon la police locale citée par un média brésilien, José Agostinho Becker, se serait noyé après avoir fait une chute.