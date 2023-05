Liverpool-Brentford: l'hymne anglais copieusement sifflé à Anfield, après le couronnement du roi Charles III

Comme sur toutes les pelouses de Premier League, God save the King a retenti ce samedi à Anfield après le couronnement du roi Charles III. Mais les supporters des Reds ont hué leur hymne national: une "tradition" depuis les années 1980.

Comme attendu, l'hymne anglais a reçu la bronca du public d'Anfield ce samedi, en marge du match de Premier League entre Liverpool et Brentford. God save the King est entonné sur toutes les pelouses d'Angleterre ce week-end, dans le cadre du couronnement de Charles III samedi matin, le successeur d'Elisabeth II.

Les supporters des Reds ont copieusement sifflé l'hymne. C'est devenu une tradition à Liverpool, en réponse à la gestion de la catastrophe d'Hillsborough par le gouvernement. Dans la foulée, ils ont ensuite entonné en choeur le You'll Never Walk Alone, l'hymne de plusieurs clubs dont le LFC.

Les réactions des élus au drame d'Hillsborough avaient choqué

"La position du club est la mienne. En plus, c'est définitivement un sujet sur lequel je ne peux avoir un avis tranché. Je suis allemand, on n'a pas de roi ou de reine, j'ai 55 ans et je n'ai jamais connu ça, avait déclaré Jürgen Klopp en conférence de presse vendredi. Je suis sûr que beaucoup de personnes dans le pays se réjouiront du couronnement. D'autres ne seront pas intéressées et certaines n'apprécieront pas. C'est ainsi et ça le sera dans tout le pays."

Les fans de Liverpool ne veulent pas s'associer à l'hymne anglais depuis les années 1980 et la catastrophe de Hillsborough, le 15 avril 1989, où 97 personnes avaient trouvé la mort. Au-delà du lourd bilan humain, les commentaires et les réactions de certains élus du gouvernement conservateur ont marqué les esprits de certains supporters, qui s'estiment laissés pour compte. "Le gouvernement a beaucoup de cadavres dans son placard", avait confié l'année dernière à So Foot Steve Rotheram, l'actuel maire de la région Liverpool.