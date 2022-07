Community Shield: pourquoi les supporters de Liverpool ont sifflé l'hymne anglais

Avant le coup d'envoi du Community Shield, les supporters de Liverpool ont copieusement sifflé l'hymne anglais, le God Save the Queen, joué au King's Power Stadium. Une tradition respectée depuis de nombreuses années.

Les supporters de Liverpool ont une nouvelle fois sifflé le God Save the Queen ce samedi, à quelques minutes du coup d'envoi du Community Shield face à Manchester City. En mai dernier, les fans avaient déjà montré leur mécontentement lors de la finale de la Cup remportée face à Chelsea.

Depuis de nombreuses années, il est coutume de voir les supporters des Reds huer l'hymne anglais. L'une des principales raisons est qu'ils ne veulent pas s'associer au God Save the Queen depuis les années 1980 et la catastrophe de Hillsborough, le 15 avril 1989, où 97 personnes avaient trouvé la mort.

Les habitants de Merseyside s'estiment laissés pour compte

Au-delà du lourd bilan humain, les commentaires et les réactions de certains élus du gouvernement conservateur ont marqué les esprits de certains supporters, qui s'estiment laissés pour compte. Un drapeau régulièrement aperçu à Anfield porte l'inscription "Scouse not English" et sera très probablement exposé lors de la plupart des matchs.

Liverpool n’a pas oublié l’actuel premier Ministre, Boris Johnson, avait écrit dans un édito du journal The Spectator que les habitants de la ville avaient trop tendance à se complaire dans un rôle de victimes.