Liverpool: "C'est vraiment une perte de temps", Klopp s'emporte face aux journalistes

Irrité par la qualité des questions posées par les journalistes présents en conférence de presse, vendredi à deux jours du choc entre Liverpool et Arsenal en Premier League (dimanche, 17h30), Jürgen Klopp s'est montré aussi cinglant que glacial face à l'assemblée. Ambiance.

C'est un Jürgen Klopp un tantinet agacé qui s'est présenté en conférence de presse, ce vendredi matin. A deux jours d'un choc terriblement important pour son équipe en Premier League face à Arsenal (dimanche, 17h30), le coach de Liverpool s'est montré rapidement irritable face à la qualité des questions posées par les journalistes venus l'interroger.

"Je comprends que, de votre point de vue, il est très difficile de trouver de nouvelles questions chaque semaine, mais croyez-moi, il est encore plus difficile de trouver de nouvelles réponses, a-t-il lâché laconiquement. C'est pourquoi j'ai pensé qu'à 9h30 du matin, vous resteriez tous à la maison et que vous écririez les mêmes choses que la semaine dernière."

"Il est difficile de poser de meilleures questions, du moins vous avez essayé et ça n'a pas marché"

Un journaliste a enchaîné en demandant: "Les changements opérés à Chelsea (0-0) ont-ils été influencés par la performance à Manchester City (défaite 4-1) ou par la semaine que vous avez passée à gérer la charge de travail?". Ce à quoi l'Allemand a rétorqué, un peu hagard.

"Comment ai-je pu prendre cette décision, alors que nous avons eu un match contre City, ce qui a eu une influence sur le plan physique et de la performance? C'est les deux à la fois... Comment pouvez-vous vous attendre à ce que je vous donne une réponse et que je vous dise: 'Pour deux, c'est à cause de ça, et pour quatre, c'est à cause de ça'?". C'est une véritable perte de temps. Comme je l'ai dit, il est difficile de poser de meilleures questions, du moins vous avez essayé et ça n'a pas marché. Alors de rien", a-t-il conclu dans un sourire forcé.

Alors que la Premier League va entamer son sprint final dans les semaines à venir, les Reds de Klopp sont huitièmes du Championnat, relégués à 29 et 21 points des deux locomotives de tête, Arsenal et Manchester City. Liverpool vit une saison compliquée et devrait investir cet été massivement lors du mercato.