Liverpool: grosse polémique après le coup de coude d’un arbitre à Robertson

Andrew Robertson (29 ans), l'arrière gauche de Liverpool, assure avoir reçu un coup de coude d’un arbitre de touche qu’il avait apostrophé à la mi-temps du match contre Arsenal (2-2), dimanche.

Le choc entre Liverpool et Arsenal (2-2), dimanche, a accouché d’un nouveau scénario magnifique… et d’une grosse polémique. L’arbitre de touche, Constantine Hatzidakis, est accusé par Andrew Robertson, arrière gauche des Reds, de lui avoir asséné un coup de coude à la mi-temps de la rencontre. Des images montrent en effet l’Ecossais se diriger vers le juge de ligne en l’apostrophant et en lui tenant le bras droit. En voulant se dégager, le coude de l’arbitre anglais semble bien avoir heurté involontairement le bas du visage du joueur.



Ce dernier s’en est alors plaint auprès de son équipier, Mohamed Salah. "P…, il vient juste me donner un coup de coude", a-t-il lancé à l’Egyptien. La Fédération anglaise et le syndicat des arbitres anglais (PGMOL) se sont saisis du dossier en ouvrant une enquête. Hatzidakis risque une suspension.

L'arbitre de touche anglais Constantine Hatzidakis accusé d'avoir asséné un coup de coude à Andrew Robertson © ICON Sport

Andrew Robertson écope d'un carton jaune © ICON Sport

"Les joueurs peuvent pousser les arbitres à la limite, fait remarquer Mark Clattenburg, ancien arbitre international anglais, dans le Daily Mail. Ils peuvent provoquer au point où vous êtes probablement tenté de leur donner quelque chose en retour. Mais en aucun cas nous ne pouvons répondre. Certainement pas physiquement. Hatzidakis l'a fait et il y aura maintenant une pression pour une sanction, étant donné qu'Aleksandar Mitrovic de Fulham devrait manquer huit matches pour avoir poussé l'arbitre Chris Kavanagh le mois dernier. Je ne pense pas que Hatzidakis voulait frapper Robertson avec son coude. Mais il sera intéressant de voir comment Webb (Howard Webb, ancien arbitre, désormais à la tête du syndicat des arbitres anglais, ndlr) gère ça. C'est un casse-tête indésirable pour le nouveau chef du PGMOL."

"Un officiel ne peut pas réagir comme ça"

Des voix s’élèvent déjà pour une sanction exemplaire contre le juge de ligne pour ce geste "jamais-vu", selon l’ancien joueur Micah Richards, désormais consultant. "Je n'ai jamais vu un officiel lever le coude vers un joueur, je pense que l’arbitre va avoir des problèmes", abonde Gary Neville. "Un officiel ne peut pas réagir comme ça et le syndicat des arbitres doit adopter une position ferme, lance l’ancien joueur Chris Sutton. Hatzidakis doit être suspendu. Aleksandar Mitrovic a écopé de huit matchs et la fédération anglaise voulait qu'il prenne plus, mais vous ne pouvez pas avoir d'arbitres assistants qui mettent des coups de coude."

Roy Keane, ancien joueur de Manchester United qui n’était pas le plus tendre avec les arbitres, est l’un des rares à défendre Hatzidakis en pointant du doigt le comportement de Robertson. "De quoi Robertson se plaint-il?, lance l’Irlandais. Pourquoi fonce-t-il vers lui? Il devrait être plus inquiet pour sa défense. Savez-vous qui il est, ce Robertson? Je l'ai regardé plusieurs fois, c'est un gros bébé. C'est ce qu'il est. Concentre-toi simplement sur le jeu et continue à défendre. Il attrape le juge de touche en premier."

Jürgen Klopp, manager de Liverpool, s’est, lui, gardé de toute conclusion en confiant ne pas avoir assisté à la scène. "Je ne peux pas donner de mauvaises réponses, a expliqué l’Allemand. J'ai entendu que les images parlaient d'elles-mêmes. Je ne peux pas en dire plus. Je n'ai rien vu."