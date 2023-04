La Premier League s'excuse d'avoir oublié un pénalty en faveur de Brighton contre Tottenham

Battu par Tottenham samedi (2-1), Brighton voit le rêve de Ligue des champions s'éloigner. Pour les Seagulls, le coupable est tout trouvé, l'arbitrage. Le PGMOL, organisme des arbitres de Premier League, a reconnu qu'un penalty aurait dû être accordé à Brighton. C'est la 3ème excuse de ce type du PGMOL auprès de Brighton cette saison.

Cruel jusqu'au bout! Après sa défaite dans la course à la 4ème place de Premier League contre Tottenham (2-1), Brighton peut avoir des regrets. Si les hommes de Roberto de Zerbi pointent désormais à 10 points de Manchester United, 4ème, c'est surtout au niveau de l'arbitrage que Brighton se sent lésé. A juste titre visiblement.

L'arbitrage de Stuart Attwell lors de ce Tottenham-Brighton a fait polémique avec deux buts refusés à Brighton pour des mains, l'expulsion des deux entraîneurs et un penalty très litigieux non accordé.

Selon Sky Sports, le PGMOL, organisme des arbitres de Premier League, a admis, ce dimanche, que le penalty aurait dû être accordé en faveur de Brighton contre Tottenham. Sur un tacle de Pierre-Emile Hojbjerg sur Kaoru Mitoma dans la surface (74e), les Seagulls auraient dû bénéficier d'un penalty. Malgré plusieurs vérifications de la VAR, Stuart Attwell n'a pas été revisionner l'action et aucune faute n'a été relevée sur l'international japonais. C'est une erreur qui pourrait couter chère au classement à la fin de saison.

"La VAR, quel est l'intérêt?"

A la fin du match, Lewis Dunk, capitaine de Brighton, s'est plaint de l'arbitrage en zone mixte : "La VAR, quel est l'intérêt? Vous l'apportez pour prendre de grandes décisions et vous ne prenez pas ces grandes décisions. A quoi ça sert?"

En conférence de presse, l'entraîneur de Brighton, Roberto de Zerbi, n'a pas souhaité mettre de l'huile sur le feu : "Je ne veux pas mettre plus de pression sur les arbitres. Je n'aime pas en discuter mais il y avait beaucoup de situations très claires."

Sur les antennes de la BBC, l'ancien attaquant de Premier League, Chris Sutton n'a pas mâché ses mots : "Brighton a été volé." Même son de cloche pour le commentateur de la BBC, Steve Wilson : "Mitoma est le premier sur le ballon, le pied d'Hojbjerg attrape celui de Mitoma. Je ne vois pas comment ça peut ne pas être un penalty."

Le directeur de l'arbitrage anglais, Howard Webb, s'est excusé auprès du club de Brighton et a eu entretien avec le club concernant les prises de décision pour un arbitre. De plus, Brighton n'est pas victime d'une telle erreur pour la première fois. L'organisme des arbitres de Premier League, le PGMOL, s'était déjà excusé à la suite de deux décisions en défaveur des Seagulls. La première fois pour un penalty non sifflé contre Aston Villa (défaite 2-1) et la deuxième fois, sur la pelouse de Crystal Palace, en février dernier (1-1). L'arbitre de la rencontre, John Brooks, avait écopé de deux matchs de suspension.