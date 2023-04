Liverpool: la boulette de Konaté face à Leeds qui rappelle celle d'Upamecano

Une semaine après la grosse erreur de son partenaire chez les Bleus et Bavarois Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté a lui aussi commis une belle boulette lors de Leeds-Liverpool (1-6), lundi soir en Premier League. Qui a coûté à Alisson son seul but encaissé du soir.

Même endroit du terrain, même hésitation, et même conséquence. Six jours après la grosse boulette de Dayot Upamecano lors de Manchester City-Bayern Munich (3-0), son partenaire chez les Bleus Ibrahima Konaté s'est lui aussi manqué sur une action pour offrir un but à Leeds, lundi soir en Premier League.

Le défenseur central français, aligné au sein de la charnière de Liverpool pour cette rencontre de la 31e journée de Championnat, a pris son temps aux 30 mètres pour négocier une passe en retrait de Trent Alexander-Arnold. Un peu trop, puisque Luis Sinisterra ne s'est pas fait prier pour lui subtiliser le ballon et aller tromper Alisson d'un joli ballon piqué.

Une erreur heureusement sans trop de conséquences pour les Reds, qui se sont largement imposés sur la pelouse de Leeds au terme d'un joli festival offensif (1-6). Mais les deux boulettes de la nouvelle charnière titulaire de l'équipe de France se ressemblent à s'y méprendre.