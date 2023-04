Bayern Munich: Upamecano victime d'insultes racistes après son match contre Manchester City

Le Bayern Munich a dénoncé ce mercredi les injures à caractère raciste dont a été victime Dayot Upamecano, après le quart de finale aller de Ligue des champions perdu face à Manchester City mardi soir (3-0). Le défenseur central français a été ciblé par des internautes après sa prestation ratée contre les Skyblues.

On a beau avoir été finaliste de la Coupe du monde avec l'équipe de France, on peut encore passer à côté d'un match. Surtout quand, comme Dayot Upamecano, on n'a que 24 ans et encore une belle marge de progression. Auteur de plusieurs erreurs, dont une grosse boulette, lors de la défaite du Bayern sur le terrain de Manchester City (3-0) en Ligue des champions, le défenseur français a ensuite été ciblé par des insultes racistes en ligne.

Au lendemain de ce quart de finale aller compliqué à l'Etihad Stadium, le club bavarois a dénoncé les injures contre le joueur tricolore selon les éléments relayés par Sky Sports. Comme cela avait déjà été le cas pour Kingsley Coman après la finale de la Coupe du monde, le Bayern Munich a réaffirmé son soutien auprès de Dayot Upamecano et son engagement pour faire disparaître le racisme du football et des réseaux sociaux.

Tuchel pas tendre avec les erreurs d'Upamecano

Mené à la pause après un but magnifique de Rodri sur une frappe lointaine, le Bayern Munich a coulé dans les vingt dernières minutes de ce choc européen face à Manchester City. Coupable d'une perte de balle devant Jack Grealish, Dayot Upamecano est directement impliqué sur le but du break des Skyblues. Après la rencontre Thomas Tuchel a regretté la contre-performance du défenseur français.

"Il a fait un peu, beaucoup, trop d’erreurs. Aujourd’hui il a eu deux ou trois situations où il a manqué un peu de concentration. Il a pris des décisions avec beaucoup de risques, a estimé l'entraîneur allemand au micro de Canal +. C’est comme ça et maintenant nous ne sommes pas en colère contre lui."

Des critiques du technicien allemand sans commune mesure avec les insultes dont a été victime Dayot Upamecano après le match. Corrigé en Angleterre lors du quart aller, le Bayern Munich devra l'emporter par au moins trois buts au retour, le 19 avril, pour espérer rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions.