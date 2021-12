Liverpool: "C'est absurde de rejouer 48h après un match", dénonce l'adjoint de Klopp

Le manager adjoint des Reds a tenu le même discours que Jürgen Klopp sur le calendrier infernal imposé par la Premier League. Les Reds enchaineront un nombre conséquent de rencontres en cette fin d'année.

Pep Lijnders en remet une couche. À la veille de la réception de Leicester en quart de finale de la Carabao Cup, l'adjoint de Jürgen Klopp s'en est de nouveau pris au calendrier infernal de la Premier League, alors que le Boxing Day est maintenu. "Jürgen Klopp a été très clair après le match. Nous voulons protéger nos joueurs et c'est absurde de devoir rejouer 48 heures après un match. Le risque de blessure est beaucoup plus important. La qualité du match ne sera pas aussi bonne, s'ils sont fatigués, nous n'aurons pas l'agressivité que nous attendons d'eux, ni les mêmes qualités offensives."

La menace du Covid

L'adjoint du coach de Liverpool a également rappelé que le Covid n'arrange pas la situation. "Le football est un sport d'équipe, quand on perd un joueur. Il faut malgré tout faire appel aux joueurs, le risque est encore plus grand. C'est ce que Jürgen et moi essayons d'expliquer. Il faut demander aux clubs pourquoi ils veulent jouer dans ces circonstances. Cela aurait été une sage décision, en prenant aussi en compte la situation ici, avec les récents cas de Covid de nous avoir accordé plus de temps avec le prochain match", a poursuivi Pep Lijnders.

Ces derniers jours, la Premier League est touchée de plein fouet par le coronavirus puisque pas moins de dix matchs ont été reportés, dont six lors de la dernière journée. Alors que les quarts de finale de la Carabao Cup se disputent ce mardi et mercredi, le Boxing Day débute dès le 26 décembre, avec trois journées prévues pendant les fêtes.