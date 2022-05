Liverpool: les Reds en passe de boucler le sponsor maillot le plus cher de l’histoire

Liverpool est actuellement en négociation avec Standard Chartered pour renouveler son contrat de sponsor maillot avec la banque britannique, rapporte la presse anglaise. Si les pourparlers aboutissent, il s’agirait du plus gros deal de l’histoire.

Pendant que les hommes de Jurgen Klopp - qualifiés pour la finale de la Ligue des champions - s’apprêtent à vivre une fin de saison qui peut être historique, avec un éventuel quadruplé à la clef, les négociations battent leur plein en coulisses pour sécuriser les finances du club à moyen terme. Comme le rapporte le Daily Mail ce mardi, Liverpool est en pourparlers pour renouveller son contrat de sponsor maillot avec Standard Chartered.

Le club et la banque britannique sont pour l’instant liés jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. Alors que l’accord actuel permet à Liverpool d’encaisser 40 millions de livres (47 millions d’euros) par an, ce montant pourrait doubler sur le prochain contrat pour atteindre 80 millions de livres (94 millions d’euros), ce qui ferait de ce sponsoring maillot le plus cher de l’histoire du football.

Le Real occupe pour l'instant la première place

À l’heure actuelle, le Real Madrid et son contrat à 70 millions d’euros la saison conclu avec Fly Emirates en 2017 occupent la première place de ce classement. Viennent ensuite le PSG (All) et Manchester City (Etihad), avec des contrats à respectivement 65 et 55 millions d’euros la saison. Grâce à son deal avec Spotify (57.5 millions), le Barça va également truster le haut du tableau à partir de la saison prochaine.