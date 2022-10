Liverpool: "City peut faire ce qu'il veut financièrement", la pique de Klopp avant le choc

Seulement 11e de Premier League, Liverpool tentera de se relancer ce dimanche (17h30) contre Manchester City. Une équipe qui ne boxe pas dans la même catégorie que les Reds selon leur entraîneur Jürgen Klopp.

Constat lucide, mauvaise foi ou simple volonté de mettre la pression sur l’adversaire ? A l’heure d’affronter Manchester City, dimanche (17h30), pour le choc de la 11e journée de Premier League, Jürgen Klopp s’est laissé aller à une étonnante confession. Selon lui, son club n’a aujourd’hui pas les armes - financières - pour espérer concurrencer les Skyblues, deuxièmes au classement alors que Liverpool pointe à une inhabituelle et décevante 11e place (avec un match en moins).

"Trois clubs peuvent faire ce qu'ils veulent"

"Personne ne peut rivaliser avec City. Vous avez la meilleure équipe du monde et vous ajoutez le meilleur attaquant du monde. Peu importe le prix, vous le faites. Que fait Liverpool ? Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n'est pas possible, pas possible. C’est simple : il y a trois clubs dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. C'est légal, tout va bien, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les concurrencer ? Ce n’est pas possible. Mais ce n'est pas du tout un problème pour moi, c'est comme ça", a lancé le coach allemand vendredi en conférence de presse.

A titre de comparaison, Manchester City a lâché près de 140 millions d’euros lors du dernier mercato, pour s’offrir notamment Erling Haaland, Kalvin Phillips, Manuel Akanji ou encore Sergio Gomez. Côté Liverpool, la barre des 100 millions d’euros n’a pas été dépassée malgré les recrutements de Darwin Nunez et Fabio Carvalho. Mais les mercatos n’ont pas toujours été aussi calmes avec les Reds. Rappelons qu'à l’été 2018, par exemple, ils n’avaient pas hésité à lâcher plus de 180 millions d’euros pour signer Alisson (62,5 millions), Naby Keïta (60 millions), Fabinho (45 millions) e Xherdan Shaqiri (15 millions), entre autres.

"J'ai entendu le directeur sportif de Newcastle (Dan Ashworth) dire qu'il n'y a pas de plafond (financier) pour ce club et il a tout à fait raison. Il n'y a pas de plafond pour Newcastle. Félicitations. Certains clubs ont des plafonds", a insisté Klopp, qui n'a en revanche pas parlé du troisième club qu'il visait à travers ses propos. Beaucoup y verront une pique sans doute adressée au PSG.