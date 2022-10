Manchester City: cryochambre, lumière du jour... les étonnants secrets d'Erling Haaland

Auteur de 20 buts lors de ses 12 premiers matchs avec Manchester City, Erling Haaland réalise des débuts rêvés en Angleterre. Des performances possibles grâce à plusieurs secrets.

Erling Haaland n'a pas perdu de temps en Angleterre. Transféré l'été dernier à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund, l'international norvégien (22 ans) affole les compteurs et a déjà marqué 20 buts en 12 matchs. Des statistiques impressionnantes possibles grâce à une hygiène de vie bien particulière. Depuis ses débuts dans le monde professionnel, l'ancien buteur du BvB a toujours affirmé faire attention à ce qu'il mange et à son temps de récupération.

Prévenir le risque de blessure

Outre son régime alimentaire à plus de 6.000 calories par jour à base de coeur et de foie, ainsi que de l'eau filtrée, le "Cyborg" a installé une cryochambre de 50.000 livres (58.000 euros) afin d'optimiser un maximum son temps de récupération. Une méthode utilisée notamment par Cristiano Ronaldo.

La chambre ne peut être utilisée que pendant un maximum de cinq minutes pour prévenir les risques graves pour la santé, notamment l'hypothermie et les engelures. La cryothérapie est censée aider à réduire l'inflammation et le gonflement des blessures. Pour ces raisons, elle soulage les douleurs musculaires et stimule la circulation sanguine, améliore le système immunitaire, diminue la fatigue et aide les blessures à guérir plus rapidement.

Lunettes à lumière bleue et bain de soleil

Dès les premières heures du jour, Erling Haaland enclenche la machine, en ayant "un peu de lumière du jour" dans ses yeux, comme il le dévoile dans le documentaire The Big Decision. Un bain de soleil, donc: "C’est bon pour le rythme circadien", assure-t-il. Le buteur porte également des lunettes à lumière bleue pour réduire les effets des écrans sur le sommeil.

Sur ses temps de repos, le Norvégien pratique également le yoga pour détendre le corps et l'esprit. "Ce qui distingue vraiment quelqu'un comme Haaland, c'est son engagement à le faire de manière cohérente et à avoir un plan autour de lui", confie le Dr Brar dans les colonnes du Daily Mail.

Avec 15 buts en neuf matchs de Premier League, Erling Haaland compte déjà plus du double d'avance sur Harry Kane (7) au classement des buteurs. À ce rythme-là, il pourrait aller chercher de nombreux records, dont celui du plus grand nombre de buts sur une saison, détenu par Alan Sherer (34 en 42 matchs). Le principal intéressé en est d'ailleurs convaincu. "Encore trois buts (dans le derby contre United, le 2 octobre dernier), a commenté l'ex-attaquant des Three Lions et de Newcastle au moment de livrer son onze de la neuvième journée de PL. Mon record de 34 buts en une saison est sérieusement menacé. S'il reste en forme, il le brisera!"