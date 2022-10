Liverpool-Manchester City: Klopp présente ses excuses à Guardiola, qui a reçu des pièces de monnaie

Le choc de la 11e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester City, remporté par les Reds (1-0) ce dimanche, a été émaillé par plusieurs incidents. Parmi ceux-ci, Pep Guardiola a été la cible de jets de pièces de monnaie de la part de supporters adverses. Un geste qui a été condamné par Jürgen Klopp.

Manchester City est tombé pour la première fois de la saison à Anfield. Ce dimanche, l'équipe de Pep Guardiola a été battue (1-0) par Liverpool lors de la 11e journée de Premier League. Mohamed Salah a inscrit le seul but de la rencontre à un quart d'heure du terme de la partie après un super contrôle orienté pour éliminer Joao Cancelo et un duel bien négocié face à Ederson (76e).

Auparavant, Pep Guardiola s'est agité particulièrement sur son banc de touche après l'ouverture du score refusée de Phil Foden (56e). Le VAR a annulé le but de l'Anglais en raison d'une faute d'Erling Haaland sur Fabinho dans la construction du jeu. "L'arbitre décide, avant le match, en allant voir Jürgen Klopp et mon adjoint, qu'il va laisser jouer, et pendant le match, il dit 'Jouez !, Jouez !' mais quand on marque un but, là c'est plus 'jouez !'. Ils annulent le but, a regretté Guardiola. Mais bon, on est à Anfield. Mais Liverpool est une équipe fantastique, on ne peut le nier. On a eu assez d'occasions (pour gagner le match). Sur ce match, on a été courageux, on a joué le match qu'on devait jouer et je n'ai aucun reproche sur ce qu'on a fait".

Klopp s'excuse pour les pièces de monnaie lancées par des supporters sur Guardiola

Des pièces de monnaie auraient été lancées en direction de Pep Guardiola au moment du but refusé. Le technicien espagnol a répondu par quelques gestes de protestation. Interrogé en conférence de presse, Jürgen Klopp a condamné l'action de quelques-uns des supporters de Liverpool. "Je suis désolé. Je m'en excuse mais je ne l'ai pas vu. Cela ne devrait jamais arriver", a lancé l'entraîneur allemand, qui comprendrait si Manchester City demandait des sanctions.

Ce ne sont pas par ailleurs les seuls incidents qui sont survenus en marge de la rencontre. De son côté, Liverpool a publié un communiqué pour dénoncer des chants de fans de Manchester City. "Nous sommes profondément déçus d'avoir entendu des chants ignobles relatifs aux tragédies dans les stades de football provenant de la tribune extérieure pendant le match ce dimanche à Anfield. Le hall d'entrée de cette tribune a également été vandalisé avec des graffitis de nature similaire, indiquent les dirigeants de Liverpool. Nous savons l'impact qu'un tel comportement a sur les familles, les survivants et tous ceux qui sont associés à de telles catastrophes."

A cinq minutes du terme de la partie, Jürgen Klopp a été expulsé pour contestation par l'arbitre Anthony Taylor. "Je n'en suis pas fier", a admis l'entraîneur de Liverpool. Toutefois, après une série de trois matchs sans victoire en championnat, les Reds ont réussi à signer une victoire de prestige, revenant à la 8e place du classement, avec 13 unités, à dix points de l'adversaire du jour avec un match en moins.