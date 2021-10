Liverpool: Mané atteint la barre des 100 buts en Premier League

L'attaquant de Liverpool Sadio Mané a franchi ce samedi midi le cap des 100 buts en Premier League en marquant face à Watford lors de la huitième journée de championnat (victoire 5-0).

Sadio Mané fait désormais partie d’un cercle très fermé. En marquant face à Watford ce samedi après-midi (5-0), l’attaquant de Liverpool a atteint la symbolique barre des 100 buts en Premier League. Avec une particularité : aucun de ces 100 buts n’a été inscrit sur penalty. Comme relevé par Opta, il est seulement le troisième joueur de l’histoire à réussir cette performance, après Les Fernandes (149) et Emile Heskey (110). Arrivé à Liverpool à l’été 2016 en provenance de Southampton, Sadio Mané est devenu l’un des meilleurs buteurs de l’histoire des Reds.

Un duo bi-centenaire avec Salah

Avec ses 100 buts, Sadio Mané atteint un record déjà atteint par un certain… Mohamed Salah. Lui, son coéquipier (104 buts) et Didier Drogba (104), sont les seuls joueurs africains à avoir franchi cette barre en Premier League. Une performance de plus donc pour Mohamed Salah et Sadio Mané, un duo qui affiche déjà 13 buts et 5 passes décisives en huit matches. Une paire qui se complète parfaitement, mais qui devrait cruellement manquer à Liverpool durant la CAN puisque les deux sont internationaux sénégalais et égyptien.

En septembre, le Sénégalais avait déjà atteint la barre des 100 buts, avec Liverpool, toutes compétitions confondues. L'occasion pour Jürgen Klopp d'encenser son numéro 10 : "Les 100 buts ne sont qu'un chiffre, mais je suis vraiment heureux pour lui. C'est une réussite énorme dans l'histoire glorieuse de ce club. De nos jours, les joueurs ne restent généralement pas aussi longtemps dans un club, alors je suis vraiment heureux d'avoir pu travailler aussi longtemps avec lui."

Un moment historique au coeur d'un match largement dominé par Liverpool, où les Reds se sont imposés 5-0 grâce à un triplé de Roberto Firmino, un but phénoménal de Mohamed Salah et donc ce centième but de Sadio Mané. Ils sont actuels leaders du championnat avec 18 points, devant Chelsea, 16 points, qui affronte Brentford à 18h30 ce samedi.