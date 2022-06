Liverpool: Salah a été "choqué" par sa 7e place au Ballon d'or 2021

Dans une interview pour France Football, Mohamed Salah explique pourquoi il se voit toujours comme l'un des principaux favoris pour remporter le Ballon d'or 2022, après avoir été très déçu de son classement l'année dernière.

Il y croit toujours. Si Karim Benzema semble aujourd’hui très bien parti pour remporter le Ballon d’or 2022, au vu de ses performances individuelles (44 buts en 46 matchs en club toutes compétitions confondues) et des titres amassés par le Real Madrid cette saison (Liga, Ligue des champions), Mohamed Salah n’a pas dit son dernier mot.

"C'est formidable d'entendre son nom cité pour le prochain Ballon d'or. Je ne le nie pas, j'ai envie d'être reconnu comme le meilleur joueur au monde. Et le Ballon d'or figure au premier rang de mes objectifs", dit-il dans une interview à France Football ce samedi. Son objectif : rejoindre au palmarès George Weah, seul lauréat africain (en 1995).

"Si j'y parviens, j'en viserai un second. Cette faim, elle vient du plus profond de moi, je n'ai pas besoin d'un entraîneur ou de quiconque pour l'assouvir", souligne l'attaquant de Liverpool, qui n’a pas franchement digéré le résultat de l’année dernière. "C'est vrai que j'ai été choqué par mon classement 2021", reconnaît l'Egyptien, qui avait dû se contenter de la septième place, derrière Lionel Messi, Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema, N’Golo Kanté et Cristiano Ronaldo.

La défaite contre le Real, "un handicap"

Cette saison, Salah a encore brillé avec les Reds avec 31 buts et 16 passes décisives au compteur, mais il a aussi connu de gros échecs : défaite en finale de la Coupe d’Afrique des nations, élimination en barrages de la Coupe du monde, Premier League perdue pour un petit point et défaite en finale de la Ligue des champions.

"Pour cette année, cette défaite contre le Real Madrid (1-0) constitue certainement un handicap, même si j'ai réalisé un bon match en finale, confie-t-il à France Football. Mais elle n'annule pas tout ce que j'ai réalisé depuis des mois. Attendons le vote du jury. Et si je ne suis pas Ballon d'or en 2022, je ferai tout pour être le suivant."

"Une telle récompense remise à un Egyptien aurait un impact considérable au Moyen-Orient et aussi en Afrique, ajoute-t-il. Les centaines de millions d'habitants de ces pays comprendraient qu'ils peuvent accomplir les choses les plus extraordinaires. Car, moi, qui viens d'un village d'Egypte, j'y suis parvenu. (...) J'imagine la réaction de mes compatriotes si je viens présenter le Ballon d'or en Egypte..."

Le suspense pour le Ballon d'or prendra fin dans quatre mois. La cérémonie de remise est prévue le 17 octobre au Théâtre du Châtelet, à Paris.