Premier League: Salah élu meilleur joueur de la saison par les joueurs

L'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a été élu, jeudi, joueur de l'année par la Professional Footballers' Association (PFA), le syndicat des joueurs de football en Angleterre.

Déçu, comme l'ensemble de ses partenaires, après la défaite face au Real Madrid (0-1) en finale de la Ligue des champions, il y a presque deux semaines au stade de France, Mohamed Salah a eu droit à un joli lot de consolation jeudi soir.

Après 2018, Salah de nouveau élu joueur de l'année en Premier League par ses pairs

L'Egyptien a été élu joueur de l'année par la Professional Footballers' Association (PFA), le syndicat des joueurs de football en Angleterre. Un succès qui récompense sa saison exceptionnelle lors de laquelle le joueur de 29 ans a fini meilleur buteur de Premier League, avec 23 buts, à égalité avec l'attaquant coréen de Tottenham, Son Heung-min, et meilleur passeur avec 13 passes décisives. Déjà récompensé en 2018, il succède à Kevin de Bruyne, le milieu de terrain belge de Manchester City.

"C'est toujours super de remporter des trophées, qu'ils soient individuels ou collectifs (...) Celui-là est très important à gagner, surtout parce qu'il est attribué par les joueurs", a expliqué Salah dans un entretien filmé par la PFA. "En tant qu'individu, ça montre qu'on a travaillé très dur et vous recevez ce pour quoi vous avez travaillé, en quelque sorte", a-t-il ajouté.

Liverpool fait carton plein ou presque pour l'équipe-type

Bien qu'arrivé deuxième du championnat, un point derrière Manchester City, Liverpool fournit la moitié de l'équipe-type de la saison avec six joueurs dont son gardien Alisson Becker, ses défenseurs Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, son milieu Thiago Alcantara et ses deux attaquants-vedette, Sadio Mané et Salah.



City doit se contenter de trois postes, De Bruyne étant accompagné de Joao Cancelo et Bernardo Silva, alors qu'Antonio Rüdiger, de Chelsea, et Cristiano Ronaldo, en pointe, complètent le onze idéal.

Chez les femmes, c'est Sam Kerr, l'attaquante australienne de Chelsea qui a réalisé le doublé coupe-championnat et terminé meilleur buteuse avec 20 buts en autant de matches, qui a été couronnée. City se consolera avec les deux récompenses pour les meilleurs jeunes, Phil Foden étant sacré chez les hommes et Lauren Hemp chez les dames.