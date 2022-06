Autriche-France: Benzema au soutien de Griezmann

En zone mixte après le match nul entre l'équipe de France et l'Autriche en Ligue des nations (1-1), Karim Benzema a pris la défense d'Antoine Griezmann, à la peine dans ce rassemblement des Bleus et plus largement cette saison.

Il faut sauver le soldat Griezmann. Le joueur de l'Atlético de Madrid a encore connu un match galère ce vendredi, lors du nul entre l'équipe de France et l'Autriche (1-1) pour la troisième journée de la Ligue des nations. D'autant plus visible que Kylian Mbappé, entré à sa place en deuxième période, a changé le cours de la rencontre, notamment en égalisant.

En zone mixte, Karim Benzema a pris la défense d'Antoine Griezmann et appelle à ne surtout pas l'accabler. Le vainqueur de la dernière Ligue des champions souhaite aussi sortir des statistiques.

"On n'est pas là pour pointer un joueur"

"Je ne suis pas là pour juger untel ou untel. Nous, on est là pour aider tous les joueurs, peu importe qui marque ou ne marque pas. L'essentiel, c'est de continuer à travailler. De toute façon, à un moment, il va marquer, assure l'attaquant du Real. On n'est pas là pour dire que cela fait tant de match qu'il n'a pas marqué... moi je ne vois pas les choses comme ça. J'espère pour lui, et nous aussi, qu'au prochain match il marquera ou fera une passe décisive. Pour moi, ce n'est pas spécialement ce qu'il faut regarder, il faut regarder les autres choses qu'il fait. Il fait beaucoup de replacements défensifs, il aide à chaque fois l'équipe. C'est juste un peu de réussite, qu'il va retrouver j'espère, pour nous et lui, parce qu'on en a besoin.

Karim Benzema avait connu une disette importante avec les Bleus: 1.222 minutes sans marquerentre juin 2012 et septembre 2013. "Je ne suis pas le seul, tous les joueurs, tous les grands joueurs: que ce soit Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo... il faut qu'il continue, répond l'attaquant. Mais de toute façon, on n'est pas là pour pointer un joueur. Cela va revenir, c'est sûr, il va marquer à un moment ou un autre. Il faut qu'il continue à aider l'équipe comme il le fait."

22 matchs sans marquer

Benjamin Pavard adoptait le même ton concernant le meneur de jeu de l'Atlético, qui n'a plus marqué depuis 22 matchs toutes compétitions confondues: "Griezmann est un grand joueur. C'est vrai que ça fait quelques matchs qu'il n'a pas marqué. C'est rien, on a confiance en lui. Je suis sûr que ça va vite revenir." Prochaine opportunité lundi contre la Croatie, avant des vacances qui devraient faire du bien.