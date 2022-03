Liverpool: Salah "choqué" par sa septième place au Ballon d’or

Auteur d’une nouvelle grosse saison avec Liverpool, Mohamed Salah n’a pas vu ses efforts être récompensés par une place sur le podium au Ballon d’or 2021. Auprès de DMC, l’attaquant égyptien confie avoir dû mal à accepter cette septième position.

Décidément, le classement du Ballon d’or 2021 continue de faire parler. Après les débats sur la non victoire de Robert Lewandowski qui a fini deuxième derrière Lionel Messi, c’est un autre joueur de classe mondiale qui revient sur cet évènement.

Avec ses 22 réalisations en Premier League la saison passée et une première partie de saison canon avec Liverpool, Mohamed Salah espérait plus qu’une simple septième place au classement. Lors d’un entretien avec DMC, l’attaquant dit qu’il ne comprend pas le fait de ne pas être situé plus haut: "Les résultats du Ballon d’or ont été choquants pour moi. Je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet, mais personne ne s’attendait à ce que je termine septième l’année dernière, mais c’est ce qui s’est passé."

Notons que l’Egyptien a tout de même devancé des joueurs de classe mondiale comme Kevin de Bruyne, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les deux derniers qui enchaînent les buts avec le PSG et le Borussia Dortmund quand ils sont disponibles, sont souvent considérés comme les futurs favoris pour remporter ce trophée.

Un système défaillant ?

Pour essayer d’expliquer cette position indigne de son apport sur le terrain à ses yeux, Salah s’en est pris à certains pays, qui pour la plupart au fur et à mesure des années agitent les réseaux sociaux, par leur classement des joueurs méritant de figurer sur le podium du Ballon d’or: "Il y a beaucoup de pays qui ne savent pas comment voter. Je ne sais pas sur quoi ils basent leurs choix."

S’il refuse de penser à une "théorie du complot", la réaction du joueur des Reds en fonction du classement du prochain Ballon d’or sera sans doute à surveiller. En cas de sacre en Premier League, combiné à un bon parcours en Ligue des champions, Salah pourrait grappiller quelques places en 2022.