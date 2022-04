Liverpool: Salah entretient le flou sur son avenir parce qu'il ne veut pas être égoïste

Mohamed Salah, en fin de contrat en juin 2023, s’est montré très évasif sur son futur dans un entretien accordé à Sky Sport. L’attaquant de Liverpool a toutefois assuré qu’il était investi à 100% dans la fin de saison des Reds.

L’avenir de Mohamed Salah est toujours aussi flou. En fin de contrat en juin 2023, l’attaquant de Liverpool a été interrogé sur les négociations autour de sa prolongation avec les Reds lors d’un entretien à Sky Sport. L’Égyptien, arrivé sur les bords de la Mersey en 2017, s’est montré très évasif.

"Je ne peux pas dire oui et je ne peux pas dire non, a-t-il confié. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que c'était ce que je voulais (prolonger, ndlr). Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Mais encore une fois, je ne peux pas vraiment approfondir en ce moment car c'est une situation très sensible. Pour que l'équipe gagne, je ne peux pas simplement faire les gros titres et parler de mon contrat. Je me concentre juste sur l'équipe et c'est tout."