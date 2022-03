Coupe du monde: Ibrahimovic, Mahrez, Salah, Osimhen... ces stars qui vont manquer le Mondial

Plusieurs stars internationales ont échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 à l’instar de Zlatan Ibrahimovic avec la Suède, de Mohamed Salah avec l’Egypte ou de Riyad Mahrez avec l'Algérie.

Il n’y en a pas pour tout le monde à la Coupe du monde. Les barrages qui se sont disputés cette semaine ont écarté plusieurs stars du rendez-vous au Qatar l’hiver prochain. C’est notamment le cas de Mohamed Salah, éliminé avec l’Egypte par le Sénégal (1-1, 3 tab 1) dans le remake de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. La star de Liverpool, malheureuse en manquant son tir au but, laisse Sadio Mané, son coéquipier en club, disputer le Mondial.

Les barrages se sont aussi montré très douloureux pour l’Algérie de Riyad Mahrez, qui manquera une deuxième Coupe du monde consécutive après celle de 2018. L’attaquant de Naples Victor Osimhen sera aussi absent après l’élimination du Nigeria face au Ghana. L’ancien Lillois s’est pourtant procuré plusieurs occasions, sans parvenir à forcer la décision. Avant les barrages, les poules avaient déjà fait quelques victimes de poids comme la Côte d’Ivoire de Serge Aurier et Sébastien Haller.

Haaland aussi absent

En Europe, le barrage entre la Pologne et la Suède (2-0) a mal tourné pour Zlatan Ibrahimovic. Entré en deuxième période, le quadragénaire a échoué dans son rêve de disputer une troisième et vraisemblablement dernière Coupe du monde après celles de 2002 et 2006. Le joueur de l’AC Milan a indiqué qu’il poursuivrait sa carrière internationale mais 2026 semble très loin. Il laissera Robert Lewandowski, son rival à distance, tenter de briller sur les terrains qataris avec la Pologne. Les barrages ont aussi coûté très cher à l’Italie de Marco Verratti, Leonardo Bonucci ou Gianluigi Donnarumma, sortis en demi-finales. Erling Haaland sera aussi absent puisque la Norvège n'est pas sortie des poules.

Vidal, Sanchez et James à la trappe

En Amérique du Sud, la Colombie, 8e de finaliste en 2018, manquera aussi le Mondial. Un coup dur pour James Rodriguez. Le Chili a échoué dans ces qualifications, achevées à la 7e place. Arturo Vidal et Alexis Sanchez suivront donc la compétition devant leur télévision l’hiver prochain.

A l’issue de cette trêve internationale, 27 billets sur 32 ont été attribués. Le pays de Galles de Gareth Bale attend de connaître son adversaire qui sera le vainqueur du match Ecosse-Ukraine. En Concacaf, les Etats-Unis et le Mexique sont bien partis pour accompagner le Canada au Mondial. Le Costa Rica de Keylor Navas devrait disputer un barrage contre le vainqueur du match entre la Nouvelle-Zélande et les Iles Salomon.