Liverpool: terrain "sec", attitude des joueurs... l'agacement de Klopp après le match nul contre Fulham

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp s'est montré très agacé en zone mixte après le match nul de Liverpool 2-2 contre Fulham ce samedi, en Premier League. Le technicien allemand s'est dit "heureux de la punition" reçue par le siens pour ce qu'il considère être "un très mauvais match".

A l'issue d'un match nul 2-2 à Fulham ce samedi, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp n'a pas caché son agacement en zone mixte. "La meilleure chose à propos de ce match est le résultat en fait", a-t-il sèchement déclaré au micro de SkySport.

"Je ne pense pas que nous méritions plus que ça"

"Nous avons obtenu un point après un très mauvais match de mon équipe, poursuit le technicien allemand. C'est une question maintenant, comment cela a-t-il pu arriver? J'ai déjà dit à mes collègues que l'attitude n'était pas bonne au début. Ensuite, nous avons voulu nous battre mais on ne se bat pas si facilement, le terrain était sec, des choses comme ça. Nous avons joué leurs cartes."

Reparti finalement avec ce point du match nul, Jürgen Klopp y voit du positif : "Je suis heureux de la punition que nous avons reçue en perdant deux points si vous voulez." "La plupart du temps, lorsque nous avons trouvé la direction et que nous nous sommes retrouvés devant leur but, nous avons probablement eu les plus grosses occasions même lorsque nous étions menés 1-0, la barre transversale, tout ce genre de choses, peste-t-il encore. Le résultat est bien, je ne pense pas que nous méritions plus que ça, mais la performance est massivement améliorable."

"Très, très frustré parce que la performance a été une défaite"

Si les Reds ont réussi à revenir au score alors que Mitrovic avait ouvert le score, il a fallu des exploits individuels de Nunez et Salah pour recoller au score et accrocher ce match nul. Sur lequel Jurgen Klopp ne crache pas: "Les résultats sont très importants pour nous, évidemment. J'aimerais bien prendre trois points mais j'aurais aimé encore plus jouer très bien pour être honnête. Nous ne l'avons pas fait."

"Il est de ma responsabilité de trouver pourquoi nous avons joué samedi dernier un match étonnamment bon pour le moment où nous étions en pré-saison et sept jours plus tard, nous avons l'air d'être complètement à l'envers, s'est-il questionné au micro d'ESPN. Cela n'a pas de sens. Je vous parle maintenant mais en fait je ne pense qu'à ça." Lorsqu'on lui demande à quel point il est frustré par la disparité des performances, Klopp répond: "Vous voulez savoir sur une échelle de 1 à 10? 12. Très, très frustré parce que la performance a été une défaite. C'est pourquoi nous devons trouver une solution."